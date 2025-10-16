80enni trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio

Una tragedia ha sconvolto oggi la tranquillità di San Benedetto del Tronto, dove sono stati ritrovati morti una coppia di 80enni, Vanna Venditti e il compagno Mario Cutello, secondo le prime ricostruzioni, feriti a morte da colpi di arma da fuoco. I due non erano sposati ma condividevano la vita e la professione: erano infatti entrambi ex infermieri.

Il ritrovamento

A fare il macabro ritrovamento il personale sanitario che avrebbe dovuto riportare la donna nella struttura sanitaria privata di Massignano in cui era ricoverata per una patologia invalidante. La paziente aveva trascorso alcune ore a casa con il compagno in via Stamira dove poi sono stati rinvenuti entrambi cadaveri.

Alcuni mesi fa la donna era stata colpita da un grave ictus che l'aveva resa invalida e non autosufficiente, per questo era stata ricoverata nella Rsa.

Le ipotesi

La prima ipotesi è che l'uomo abbia puntato la pistola contro la compagna uccidendola e poi verso sè stesso suicidandosi.

È proprio l'ipotesi dila pista più accreditata che stanno oggi seguendo i carabinieri rivieraschi intervenuti sul posto, dopo essere stati allarmati dal personale sanitario.

Il fatto ha sconvolto la zona residenziale a due passi dal lungomare di San Benedetto del Tronto, dove la coppia era conosciuta e benvoluta da tutti.