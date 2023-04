Abusi sessuali su minori nei locali della parrocchia: arrestato l'educatore

Abusi sessuali su minorenni commessi anche nei locali della parrocchia, con una delle due presunte vittime che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 14 anni. Questa l'accusa che nelle scorse ore ha portato all'arresto di un uomo di 36 anni, educatore al discepolato di una chiesa di Terracina (nel Lazio, in provincia di Latina) nonchè animatore di un'associazione di volontariato del territorio. Il trentaseienne è finito in manette al termine delle indagini condotte dal locale commissariato di polizia, avviate a seguito della denuncia presentata dai genitori di una ragazzina (allora) non ancora quattordicenne.

L'adolescente aveva confidato di essere stata vittima nei mesi precedenti di abusi sessuali da parte di un ragazzo impegnato come educatore. Da quanto risulterebbe, non fu l'unica: l'inchiesta ha consentito infatti di accertare come anche un'altra minore (all'epoca sedicenne) che frequentava la stessa parrocchia e la medesima associazione volontaristica fosse stata oggetto di identiche attenzioni sessuali da parte dell’indagato. Secondo le medesime modalità, oltretutto: l'uomo trascorreva diversi pomeriggi in compagnia delle ragazze, visto che le erano state affidate dalle famiglie, convinte evidentemente di farle partecipare ad iniziative di volontariato utili per il loro percorso di crescita.

Sulla base delle accuse invece, l'uomo avrebbe sfruttato il ruolo di educatore per entrare fin troppo in confidenza con le giovanissime. Al punto da inviare e richiedere loro a più riprese foto e filmati dall'esplicito contenuto sessuale. E non è tutto, perché avrebbe creato molteplici occasioni per rimanere da solo con loro e per abusarne sessualmente. Gli inquirenti hanno ricostruito la vicenda raccogliendo gravi indizi di colpevolezza a carico del trentaseienne, che hanno poi indotto il gip del tribunale di Latina ad accogliere la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero. Una storia che potrebbe presentare nuovi sviluppi a breve, ma che nel frattempo ha scosso l'intera comunità di Terracina.