Accoltella la compagna, fugge e si costituisce. Gravissima una 30enne a Muggiò

Gravissima aggressione a Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, dove una donna di 31 anni è stata accoltellata dal compagno, 43enne, nella loro abitazione, dove pare ci fosse anche il loro figlio di appena due anni, che alcuni vicini hanno visto andare in via in braccio ai nonni. Tutto è accaduto attorno alle 18, quando, per motivi ancora da chiarire, i due avrebbero litigato e lui avrebbe infierito sul corpo della donna con un coltello prima di scappare, scavalcando il cancelletto del palazzo.

La sua fuga però non è durata a lungo, o forse non è mai cominciata, perché è stato lo stesso uomo ad avvisare i soccorsi, costituendosi nella locale caserma dei carabinieri, che si trova a breve distanza. Quando si è presentato dai militariaveva ancora gli abiti imbrattati di sangue. I soccorsi per la donna sono stati immediati da parte degli uomini dell'Arma, che hanno allertato il 118: al loro arrivo era ancora viva anche se in gravi condizioni, per questo motivo è stata accompagnata d'urgenza presso l'ospedale San Gerardo di Monza, dove è stata presa in carico dai sanitari per le cure del caso. Le coltellate dell'uomo sono andate molto in profondità, raggiungendo e perforando anche il polmone e altri organi vitali. I medici sarebbero comunque riusciti a stabilizzarla ma la sua prognosi resta riservata.

Nel frattempo l'uomo è stato accompagnato al comando compagnia carabinieri di Desio dove ha risposto alle domande degli investigatori e del pm. Ha reso informazioni spontanee e gli inquirenti al momento procedono per tentato omicidio. L'arma dell'aggressione, un coltello da cucina, è stata ritrovata in casa.

Ora gli investigatori dovranno capire se tra i due c'erano state liti pregresse, se qualcuno dei loro conoscenti sapesse se era in atto una crisi e cosa possa aver scatenato la furia dell'uomo, impiegato come addetto alle consegne per un gommista della zona. La compagna, invece, lavora in un bar di famiglia e per anni ha gestito un'edicola nella vicina Desio.