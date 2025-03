Accoltellato e ucciso durante il Carnevale: è caccia al killer in Sardegna

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia durante i festeggiamenti del Carnevale in Sardegna, nell'ultimo weekend di eventi legati al periodo particolarmente sentito sull'isola. In circostanze ancora da accertare il 22enne Marco Mameli è stato accoltellato nella notte durante i festeggiamenti di Bari Sardo, nella parte centro-orientale della Sardegna. Il giovane, originario di Ilbono, è stato accoltellato in pieno petto, pare a seguito di una lite. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente ma il fendente è stato troppo profondo per lasciargli scampo.

Mameli era arrivato nella città balneare per trascorrere una serata di relax. Operaio, si era concesso un sabato sera con gli amici approfittando degli eventi che movimentano quell'area della Sardegna in questo periodo. Nel pomeriggio di ieri, a Bari Sardo si è tenuta la sfilata dei carri allegorici tra migliaia di persone che sono accorse qui da tutta l'isola. Per cause ancora da accertare, il gruppo con il quale si trovava Mameli è entrato in conflitto con un'altra comitiva e al culmine della discussione qualcuno ha tirato fuori un coltello con il quale ha colpito Mameli in petto e ferendo un suo amico, un altro operaio edile di 26 anni, che dopo essere stato medicato al pronto soccorso è stato già dimesso.

Le indagini sono in corso e sono state affidate al pm Giovanna Morra. " L'omicidio di un ragazzo di soli 22 anni durante quella che sarebbe dovuta essere una serata di festa, colore e divertimento in occasione del carnevale impone di fermarsi e riflettere ", fanno sapere dal vicino Comune di Jerzu. " Questo è un lutto che coinvolge tutta l’Ogliastra e, di conseguenza, la manifestazione di carnevale prevista a Jerzu per questo pomeriggio con la partecipazione di alcuni carri allegorici provenienti dai centri vicini viene annullata ", si legge ancora nella nota diramata nella mattinata di oggi. " Dobbiamo tutti impegnarci di più perché ciò non si ripeta. Ce lo chiedono i nostri giovani, le nostre comunità. Forte vicinanza alla famiglia e all’intera comunità di Ilbono ", è il commento dell'ex sindaco di Tortolì, Massimo Cannas.

Le forze dell'ordine sono alla ricerca dell'autore dell'omicidio in un territorio che è tutt'altro che semplice da investigare.

I testimoni potrebbero aver già fornito il proprio racconto di quanto accaduto nella serata di ieri, fornendo informazioni utili per. È possibile che i due gruppi si conoscessero già e che avessero deima le indagini sono ancora per stabilire la verità.