Ai domiciliari con il braccialetto: uccide la ex in casa

Ha ucciso prima la moglie, da cui si stava separando, e poi è morto in un incidente stradale, forse provocato da lui stesso per togliersi la vita. Teatro dell'ennesimo femminicidio un alloggio Ater di Udine, dove ieri mattina è stato trovato il corpo di una donna di 46 anni, Samia Bent Rejab Kedim, tunisina come il presunto assassino, l'ex marito Mohamed Naceur Saadi, 58 anni. La coppia aveva tre figli, due dei quali maggiorenni. Lei aveva intenzione di divorziare dal marito, ma quest'ultimo si opponeva. Per questo l'avrebbe uccisa con un coltello nell'appartamento dove viveva e dove Mohamed è andato nonostante avesse il braccialetto elettronico per precedenti violenze. L'uomo era ai domiciliari e non si sarebbe potuto avvicinare all'ex moglie. Dopo il delitto, la fuga in auto e l'incidente nei pressi di Basiliano. Il 58enne si è schiantato contro un'autocisterna. Il fatto che sulla strada non ci fosse alcun segno di frenata ha fatto pensare che si volesse suicidare.

È stato il figlio minorenne della coppia, mentre stava rientrando a casa, a notare il padre che usciva dallo stabile con gli abiti insanguinati e a dare l'allarme. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimare la donna. Il procuratore di Udine, Massimo Lia, ha spiegato che la notizia della morte dell'uomo era arrivata qualche istante prima della scoperta del delitto.

I carabinieri avevano segnalato che un uomo era morto in uno scontro frontale della sua auto con un camion lungo la Pontebbana. Solo successivamente la vittima è stata identificata e corrispondeva alla persona ricercata per il femminicidio, che nel frattempo era stato scoperto.