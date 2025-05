"Ciao Mamma, ti voglio bene". L'ultimo messaggio di Alessandro Coatti prima di morire

Alessandro Coatti in una foto social

" Ciao mamma. Ho voglia di tornare. Ti voglio bene. Tanto tanto ". Questo il messaggio che Alessandro Coatti mandò alla mamma pochi giorni prima di morire.

La rivelazione

A raccontarlo la madre del ricercatore, Sandra Lovato, che su Instagram nel giorno della festa della mamma pubblica il messaggio del figlio e anche la sua risposta: " Anche io ".

La tragica fine di Coatti

Il biologo italiano fu rinvenuto morto a Santa Marta, il corpo smembrato, il 6 aprile scorso. Una vicenda dai contorno non del tutto chiariti: probabilmente il 38enne è stato adescato su un sito di incontri, drogato per rapinarlo e ucciso. La brutalità del corpo fatto a pezzi aveva fatto pensare ad un'azione di gruppi paramilitari o bande narcotrafficanti, ambienti con cui però Alessandro non aveva contatti.

La polizia al momento ha individuato lo stabile abbandonato in cui sarebbe avvenuto il fatto risalendo

a quattro persone, tra cui anche una donna. Sono state anche effettuate quattro perquisizioni e recuperati tre cellulari collegati al caso, tra qui ci sarebbe anche quello di Alessandro Coatti.