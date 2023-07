Alessia Pifferi, i testimoni al processo: "Non piangeva. Diceva che Diana stava con la babysitter"

" Non ha mai pianto Alessia, però si lamentava. Lei mi ha chiesto 'Ora cosa mi succede, mi arrestano?' Io ho glissato. Poi ha ripetuto più volte la frase 'Non sono una cattiva mamma ". È quanto ha raccontato una vicina di casa testimoniando nel processo a carico di Alessia Pifferi per l'omicidio della figlia Diana, la bimba di 18 mesi lasciata da sola in casa per una settimana e morta di stenti a luglio del 2022. " Era più preoccupata per se stessa che per la figlia e ha detto di aver lasciato la bimba con una babysitter conosciuta 6 mesi prima ", ha spiegato davanti alla Corte d'Assise di Milano uno degli operatori del 118 intervenuto al tempo nell'appartamento di via Parea, alla periferia del capoluogo lombardo, dove si è consumata la tragedia.

La vicina di casa: "Non ha mai pianto"

La piccola Diana è stata abbandonata dalla madre per 7 giorni, dal 14 al 20 luglio 2022. Secondo quanto emerge dalla ricostruzione agli atti del fascicolo d'inchiesta per omicidio pluriaggravato, quando Alessia Pifferi è rientrata a casa ha notato che la figlioletta non respirava più. Allarmata, avrebbe chiesto aiuto a una vicina di casa affinché soccorresse la bimba. " Mi ha suonato al citofono e mi ha detto tutta agitata che la bambina non respirava più. - ha ripercorso la testimone - Siamo saliti in casa e nella camera da letto ho visto la bambina già priva di vita. Aveva le manine e i piedini neri e gli occhi chiusi. Alessia mi ha chiesto: 'Ma è morta?". L'ho fatta sedere sul divano e mi ha raccontato che aveva lasciato la bambina con una baby sitter che però non c'era' . Dopo la chiamata al 118, Alessia ha chiamato il compagno per comunicargli che la figlioletta era morta. " Erano in viva voce - ha ricordato la vicina di casa - e a lui ha detto 'Diana è morta. Ti ho detto una bugia' ". Poi ha conlcuso: " Ha ripetuto solo 'non sono una cattiva madre', non ha mai pianto ".

L'operatore del 118: "Era preoccupata per se stessa"