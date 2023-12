"Io, accoltellata per 30 volte". Dory e quelle cicatrici sull'80% del corpo

È in convalescenza, un periodo che per lei durerà molto, ma ugualmente ha voluto raccontare in tv la sua esperienza, in un periodo come questo in cui, dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin, è salito l’allarme sociale. Si tratta di Dory Colavitto, 35enne di Monopoli, che all’inizio di novembre è stata aggredita dall’ex, che le avrebbe teso un agguato. La donna ha parlato ieri a "La vita in diretta".

“ Mi voleva uccidere, sì, lui mi voleva proprio uccidere - ha spiegato la donna alla trasmissione condotta da Alberto Matano - Ha sfogato tutta la sua rabbia su di me, tanta rabbia. Lui aveva già il coltello in mano e gli ho detto ‘Pensa al bambino’, ho avuto molta paura di morire. In quel momento pensavo a mio figlio ”.

All’alba del 2 novembre 2023, Colavitto è stata infatti aggredita dall’ex compagno Giuseppe Ambriola, che avrebbe vibrato sul suo corpo trenta coltellate. “ Io qui ho tutte cicatrici - ha raccontato la donna - Oltre l’80% del corpo pieno di tagli. Ho muscoli e tendini recisi. Non posso camminare. L'occhio non si è salvato ”. All'inizio la relazione era apparsa come tante altre, però poi il rapporto è cambiato: " Amavo quest’uomo, ho creato una famiglia con quest’uomo. Avevamo comprato casa da un anno. Negli ultimi mesi c’era qualcosa che non andava. Lui era convinto che io lo tradissi: è diventato ossessivo, di conseguenza io sono andata via di casa e sono venuta col bambino da mia mamma ". In futuro Colavitto dovrà sottoporsi ad altri interventi, molti dei quali saranno di chirurgia plastica.

Ma cosa è accaduto esattamente quella mattina, sotto casa della madre di Colavitto, dove la donna aveva appunto traslocato con il figlio? La sopravvissuta alla violenza è dettagliata nella sua narrazione in tv: “ Come tutte le mattine scendevo intorno alle 5 e mezzo per andare a lavoro. Proprio perché avevo il terrore, uscivo di casa con un mattarello per protezione. Mia mamma voleva essere svegliata e usciva dal balcone a 68 anni, aspettava che io controllassi la macchina e che le dicessi che era tutto a posto. Solo che quella mattina non è stato così, perché io come ho visto qualcosa di diverso in macchina, ho aperto la portella e c'era lui. Era sui sedili posteriori della macchina ”. E poi è scattata la furia: " Lui aveva già il coltello in mano, lì appunto gli ho detto: ‘Pensa al bambino’. La brutalità con cui si è avventato non era di una persona che voleva solo ferire ma che voleva proprio uccidere ".