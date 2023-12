Filippo, l'omicidio in tre atti e la coltellata fatale: iniziata l'autopsia su Giulia

È un giorno chiave per l’indagine sull’omicidio di Giulia Cecchettin. Stamattina infatti è in corso l’autopsia sul corpo della giovane e il pm Andrea Petroni dovrebbe interrogare Filippo Turetta: il condizionale è d’obbligo in questo frangente, perché nei giorni scorsi Turetta si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha pronunciato solo dichiarazioni spontanee al gip Benedetta Vitolo, dichiarazioni che però non hanno aggiunto niente a quanto detto dal 22enne alla polizia tedesca che aveva fermato la sua corsa.

Le tre fasi dell’omicidio

Come è stata uccisa Giulia Cecchettin? L’autopsia non potrà che fare luce su quelle che si ipotizzano essere tre fasi nell’omicidio. La prima fase consisterebbe nella prima aggressione, quella denunciata da parte di un vicino di casa di Giulia a Vigonovo e consumata in un parcheggio nei pressi dell’asilo: stando alla documentazione, l’uomo avrebbe parlato di urla, di lei che grida “ Mi fai male ” e di calci assestati mentre lei era raggomitolata a terra.

La seconda fase sarebbe l’aggressione consumata a Fossò, dove, come a Vigonovo, sono state trovate chiazze di sangue. A Fossò le telecamere di sorveglianza di un’azienda hanno infatti inquadrato una seconda aggressione, anche questa con calci, la tentata fuga di Giulia e una terza fase, quella che avrebbe portato al colpo fatale.

Giulia ha riportato 26 ferite, alcune inflitte post mortem, come quelle da trascinamento, ma ce ne sono alcune anche sulle mani, forse perché la 22enne ha lottato contro il suo aggressore o forse contro un coltello. Ce ne sono alcune alla testa: è da vagliare se siano legate al colpo fatale che avrebbe spezzato il collo della giovane dopo la tentata fuga. La rottura del collo ha dei margini netti e si trova nella regione latero-cervicale sinistra e cervicale posteriore: cosa o chi l’abbia inflitta potrebbe dare informazioni per valutare la possibilità dell’aggravante della crudeltà. Mentre il fatto che l’omicidio si sia svolto in tre fasi o meno potrebbe essere importante per valutare l’aggravante della premeditazione. Al vaglio anche l'ipotesi di morte per choc emorragico.

L’autopsia

Sicuramente i risultati dell’autopsia, com’è già accaduto per altri femminicidi, solleveranno l’opinione pubblica, ma i dettagli sono importanti ai fini della concretizzazione dell'ipotesi di reato per Turetta, attualmente accusato di sequestro di persona e omicidio. Al lavoro questa mattina l’anatomopatologo Guido Viel, ovvero il consulente nominato dalla procura di Venezia, ma anche l'entomologo Diego Vanin. L’esame si sta svolgendo all’Istituto di medicina legale di Padova. Il consulente nominato dalla famiglia Cecchettin è invece Stefano D'Errico, che fu al lavoro sul caso di Liliana Resinovich.

Alle 11 saranno nel carcere di Montorio a Verona i legali di Turetta, Giovanni Caruso e Monica Cornaviera. È allora che è previsto l'incontro con il pm Petroni.

Il libro della nonna

Ieri la nonna di Giulia, Carla Gatto, ha presentato il suo libro “Con lo zaino in spalla e…”: parla di Emma, una ragazza che si ribella alla violenza del patrigno. La nipote aveva iniziato a leggerlo: “ Ma Giulia non è Emma, per lei non c'è stato un lieto fine e ora abbiamo un dolore devastante da affrontare. La nostra bambina non meritava un finale così crudele ” ha detto l’autrice al Corriere della Sera.