Giallo ad Ancona, uomo trovato morto in casa. "Era in una pozza di sangue"

Era riverso a terra, dietro la porta della propria abitazione, in una pozza di sangue ed ormai privo di vita. Questa la scena che si è presentata agli inquirenti e ai soccorritori che sono intervenuti poche ore fa all'interno di un appartamento situato in via Bezzecca, ad Ancona. Stando alle prime informazioni raccolte, il corpo era riverso a terra dietro la porta di casa, in un lago di sangue. Oltre agli operatori del 118 e al personale della Croce Gialla, sul posto sono successivamente intervenuti anche gli agenti della questura del capoluogo delle Marche e gli agenti della polizia scientifica per i rilievi previsti in casi del genere: toccherà agli investigatori fare luce su una vicenda dai tratti poco chiari. Le indagini sono solo all'inizio e chi indaga non esclude al momento nessuna ipotesi. Ad allertare i soccorsi sarebbe stato un amico di quest'ultimo, il quale sarebbe passato a trovarlo in mattinata e si sarebbe preoccupato per la sua mancata risposta dopo aver suonato il citofono.

Quest'ultimo aveva raggiunto la casa del sodale con l'intenzione di trascorrere qualche ora insieme, ma l'amico non gli avrebbe aperto la porta nonostante i solleciti e temendo che gli potesse essere capitato qualcosa di brutto avrebbe avvisato le forze dell'ordine e i sanitari. Un sospetto che, purtroppo, si è a quanto pare rivelato più che fondato. Le indagini stanno insomma proseguendo a ritmi serrati e ci sarebbero già i primi riscontri di massima: stando ad esempio da quanto riportato poco fa dal quotidiano Il Resto del Carlino, gli inquirenti sembrerebbero al momento propendere in modo particolare per l'ipotesi che porta al suicidio.

Dai primi sopralluoghi effettuati in loco, il quarantaduenne si sarebbee le ferite sarebbero state poi causate dalla caduta del corpo a terra, dopo un cedimento. Saranno però le prossime ore a fare definitivamente luce su una storia che in ogni caso ha già assunto i tratti della tragedia