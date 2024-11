"Vivo col cellulare sempre acceso, ho paura". Lo sfogo dell'orafa dopo il boom di rapine

Ascolta ora 00:00 00:00

Un ultimo colpo, il ventitreesimo ai danni di una gioielleria del territorio dall'inizio dell'anno, è stato messo a segno nelle scorse ore. E Giordana Giordini, presidente della consulta orafa di Arezzo nonché della sezione oreficieria di Confindustria Toscana Sud, lancia l'allarme: i gioiellieri sono esasperati, così non si può andare avanti. Questa la situazione che, stando a quanto riporta la stampa toscana, sta vivendo il distretto orafo di Arezzo, uno dei più importanti d'Europa. Finito a quanto pare nel mirino di quella che sembrerebbe essere una vera e propria "banda delle gioiellerie": più di venti, come detto, le attività sparse sul territorio provinciale "visitate" dai ladri dallo scorso gennaio ad oggi. L'ultimo caso in ordine cronologico arriva da Laterina, il paese di Pupo: una gioielleria sarebbe stata colpita ieri sera intorno alle 21 quando nessuno dei titolari era più in azienda. Secondo le prime ricostruzioni gli uomini in azione hanno usato un'ascia come arma per aprirsi un varco, cosi hanno forzato la porta e sono entrati.

Probabilmente, in precedenza avevano studiato la zona e poco prima di entrare avevano spostato le inquadrature delle telecamere di videosorveglianza in modo da non farsi riprendere. Una volta all'interno hanno messo le mani su un chilo di oro e circa dieci di argento, per un bottino di oltre 100mila euro. E in un'intervista al Corriere Fiorentino, Giordani ha manifestato tutte le preoccupazioni che vivono gli imprenditori aretini del settore. "Viviamo con la paura ogni sera quando chiudiamo l'azienda e ogni mattina quando la riapriamo, sempre col timore che l'allarme collegato al cellulare ci svegli di soprassalto nel cuore della notte e sempre con la speranza che non sia successo niente di insolito". Giordini ha spiegato di aver comunque ricevuto supporto concreto dal Ministero, tramite l'invio di nuovi agenti.