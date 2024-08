"Arrestati un medico e alcuni spacciatori". Svolta sulla morte di Matthew Perry

Ascolta ora 00:00 00:00

Sulla morte di Matthew Perry arriva un'importante svolta: NBC News riferisce infatti che la polizia avrebbe effettuato diversi arresti nel sud della California nelle scorse ore dopo che il dipartimento di polizia di Los Angeles aveva annunciato a giugno di essere impegnato in un'indagine su come l'iconica star di Friends avesse ottenuto farmaci su prescrizione. Ci sarebbero state perquisizioni e sequestrati, tra cui telefoni, smartphone e tablet. Perry, che negli anni aveva parlato apertamente dei suoi problemi di dipendenza, era stato trovato morto in una vasca idromassaggio nella sua casa di Los Angeles il 28 ottobre 2023. L'obiettivo è identificare chi ha fornito all'attore la ketamina che, lo scorso mese di ottobre, gli ha fatto perdere conoscenza provocando il suo annegamento. L'indagine è in corso da mesi e, stando a quello che riferisce il sito Tmz, sarebbero stati arrestati un medico e alcuni spacciatori.

All'epoca del ritrovamento del corpo, la morte di Perry era stata considerata un incidente - erano le conclusioni del medico legale - senza alcuna evidenza di azione criminale. L'autopsia aveva rilevato alti livelli di ketamina nel suo sangue: Perry stava seguendo una terapia a base di infusioni di ketamina per trattare depressione e ansia, ma la sua ultima sessione si era svolta più di una settimana prima della sua scomparsa. Tra l'altro, in casi come questi, la sostanza viene somministrata sotto controllo medico, e con dosi attentamente calibrate. Ma, nella notte in cui è morto, le cose sono andate diversamente. E ora giungono infatti novità: La dose della sostanza rilevata nell'organismo della star americana era elevata e non compatibile con le quantità prescritte da un medico per il trattamento di ansia e depressione.

I livelli di ketamina nel suo corpo erano equivalenti alla quantità utilizzata per l'anestesia generale durante un intervento chirurgico, secondo quanto è riferito dal medico legale. Al momento, comunque, non si sa molto su chi siano le persone fermate né di cosa sarebbero accusate esattamente. Tuttavia la polizia di Los Angeles ha comunicato che saranno fornite più informazioni in una conferenza stampa programmata per le prossime ore. All'indagine sta collaborando anche la Drug Enforcement Administration (DEA), l'agenzia antidroga del governo statunitense.

Perry era stato trovato privo di sensi intorno alle 16 ore del 28 ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua villa a Pacific Palisades, ricco ed elegante distretto della metropoli californiana, vicino a Malibu. Il suo agente aveva chiamato il 911, ma quando i paramedici sono arrivati sul posto, avevano solo potuto dichiarare la morte dell'attore.

Avevaed era noto per avere interpretato il personaggio di Chandler nella celebre serie tv Friends. Il Dipartimento di medicina legale di Los Angeles aveva condotto un'analisi sulla scena e poi aveva trasferito il corpo al centro di scienze forensi per l'autopsia.