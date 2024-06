Roma, incidente auto contro un monopattino a Tor Bella Monaca: morta una ragazza

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia lunedì sera a Tor Bella Monaca, periferia di Roma, dove una ragazza di 24 anni, Manila De Luca, a bordo di un monopattino è stata investita da un'auto nei pressi di un centro commerciale. Ancora non è chiara la dinamica dello scontro, sulla quale stanno lavorando gli uomini della polizia locale. Il 22enne alla guida della vettura si è fermato immediatamente ma quando sono arrivati i soccorsi per la ragazza, che abitava in zona, non c'era più nulla da fare.

Si sono registrati momenti di tensione prima che arrivassero le forze dell'ordine quando i residenti si sono accorti di quanto accaduto. La notizia è circolata rapidamente nel quartiere e anche i parenti della giovanissima sono accorsi. Inevitabili le scene di disperazione da parte di genitori e amici nel vedere la giovane riversa a terra ormai priva di vita. Qualcuno ha provato anche ad avvicinarsi al ragazzo, preso in custodia dalle forze dell'ordine, che l'hanno sottoposto, come da prassi, al drug test e all'alcol test.

Ancora non sono noti i risultati e non è chiaro nemmeno se il 22enne stesse viaggiando a una velocità superiore a quella consentita. Le prime ricostruzioni ipotizzano che l'automobilista possa essere passato con il rosso ma lui nega, e sostiene che fosse verde. " Ha attraversato un secondo dopo di me. Il tempo che mi sono girata e ho visto che volava sull'asfalto ", ha dichiarato una testimone, riportata da La Repubblica. Alcuni testimoni citati da La Repubblica riferiscono anche che il 22enne stesse guidando con la figlia piccola in braccio.

Le forze dell'ordine stanno già ascoltando i testimoni e si procederà anche ad acquisire le

di sicurezza che, eventualmente, hanno ripreso il momento dello scontro. Ancora non c'è alcuna certezza sullla responsabilità di quanto è accaduto attorno alle 19.30, quando si è verificato l'incidente.