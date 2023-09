Bacia e lecca un bimbo di 6 anni. Il gesto shock dello straniero

Si sarebbe avvicinato ad uno dei bambini che giocavano nel parco. Dopo averlo abbracciato, lo avrebbe baciato e gli avrebbe leccato la faccia. E alla luce di tutto ciò è stato sottoposto a fermo, con l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata nei confronti del minorenne. Protagonista della vicenda che arriva da Modena è un uomo di 37 anni originario della Turchia, il quale avrebbe agito sotto gli effetti dell'alcol. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, l'episodio risale alle scorse ore e si sarebbe concretizzato all'interno del parco Novi Sad, uno dei principali spazi verdi del capoluogo modenese. Alcuni genitori, insieme ai propri figli, erano in quel momento impegnati nei preparativi di una festa che si sarebbe svolta da lì a poco in quello spazio, mentre altri giovanissimi giocavano nei paraggi. E in quel frangente sarebbe arrivato il trentasettenne, che in precedenza aveva a quanto pare assunto bevande alcoliche in quantità.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il cittadino straniero si sarebbe avvicinato ad un bambino di 6 anni per motivi ancora da chiarire del tutto. Il piccolo stava quindi giocando nel parco con gli amici, quando l'uomo lo avrebbe raggiunto. E dopo averlo stretto a sè, avrebbe iniziato a baciarlo, leccandogli ripetutamente il volto. Un gesto che il trentasettenne straniero avrebbe compiuto in evidente stato di alterazione: stando ad una prima ricostruzione, quest'ultimo aveva infatti in mano una bottiglia di whisky. E l'avrebbe tenuta con sè anche quando si sarebbe allontanato dal bimbo, lasciando il parco. Un'azione, la sua, che non sarebbe passata inosservata a lungo, ad ogni modo: il bambino stesso avrebbe messo al corrente i propri familiari di quel che era appena avvenuto. Una versione che sarebbe stata confermata anche dagli amichetti del piccolo. Per un racconto che il padre avrebbe ascoltato attonito, non nascondendo incredulità ed ira per l'accaduto.

Avrebbe quindi deciso di recarsi nel punto esatto nel quale il figlio stava giocando, nella speranza di ritrovare l'uomo. Lo straniero si era allontanato a quanto sembra di qualche decina di metri, ma il genitore del bimbo sarebbe comunque riuscito a rintracciarlo nella vicina Piazza Matteotti. E dal loro incontro, sarebbe scaturita una colluttazione. Si è quindi reso necessario l'intervento della polizia, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei presenti, procedendo poi con l'arresto del trentasettenne. E quest'ultimo, a seguito dell'udienza e dell'interrogatorio, si trova attualmente detenuto presso il carcere locale. In attesa di ulteriori sviluppi.