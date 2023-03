"Quel banco è mio". E accoltella il compagno di classe

Una lite sfociata in un'aggressione a coltellate fra due compagni di scuola, con uno dei due contendenti finito in ospedale. Il motivo del contendere? Un banco evidentemente ambito da entrambi, nella medesima classe. Protagonisti della vicenda che arriva da Bologna sono due ragazzi di 17 e 18 anni, che frequentano un istituto scolastico del capoluogo emiliano. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i fatti risalgono a ieri, al termine di quella che si prefigurava alla stregua di una normale giornata di lezioni. Anche se fra i due studenti era nata sin dalla mattinata una discussione per futili motivi, già in classe: sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, gli adolescenti avrebbero litigato perchè avevano messo gli occhi sullo stesso posto a sedere. Tutti e due volevano infatti il solito banco e sarebbero perciò volate parole grosse, ma anche grazie all'intermediazione dei compagni e all'intervento dell'insegnante il peggio sembrava passato.

Invece, il confronto era solo stato rimandato: dopo il suono della campanella, i due avrebbero continuato a discutere animatamente e ad insultarsi lungo il tragitto che separa l'edificio dalla fermata dell'autobus più vicina. Sarebbero presto passati dalle parole ai fatti, prendendosi a calci e pugni. E ad un certo punto, il diciassettenne avrebbe estratto un coltello dalla tasca ed avrebbe inferto al rivale almeno tre coltellate mirando alla testa, alla schiena e alle braccia. Un accoltellamento consumatosi davanti agli occhi attoniti dei presenti che attendevano l'autobus, visibilmente spaventati: l'aggressore si è dato alla fuga, lasciando la vittima (cosciente) in una pozza di sangue. Sul posto, insieme ai carabinieri e alla polizia, sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno prestato al ragazzo le prime cure del caso per poi trasportarlo in ambulanza all'Ospedale Maggiore. Le forze dell'ordine hanno poi provveduto a rintracciare il minore, risultato a seguito degli accertamenti di rito privo di precedenti penali.

Ciò non gli ha tuttavia evitato una denuncia a piede libero per lesioni aggravate. Dopo esser stato ricoverato, il giovane accoltellato è stato invece dimesso qualche ora fa: ha riportato ferite non da poco in più parti del corpo, ma non è in pericolo di vita e non appena si rimetterà del tutto la sua versione dei fatti sarà ascoltata dagli investigatori. Nelle prossime ore saranno raccolte anche le testimonianze delle persone che hanno assistito al litigio, per ricostruire nei dettagli l'accaduto. Resta infine da capire in che modo il ragazzo fosse riuscito a portare un coltello in classe. E secondo Il Corriere di Bologna, già in passato una docente del medesimo istituto riferì che in un occasione uno studente si presentò fra i banchi con un coltellaccio.