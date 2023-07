"Cosa fa il Comune?". Gli abusivi dell'hotel di Kata occupano un altro palazzo

Le indagini per far luce sul rapimento della piccola Kataleya Alvarez stanno andando avanti senza sosta: gli inquirenti stanno continuando ad analizzare i video delle telecamere di sorveglianza, alla ricerca di eventuali nuovi indizi per rintracciarla. A seguito dello sgombero dell'ex-Hotel Astor (lo stabile occupato nel quale la bambina viveva insieme alla madre e al fratellino) alcuni ex-occupanti della struttura avrebbero però occupato abusivamente un'altra palazzina, causando preoccupazione e timore nei residenti del quartiere. Questo è quanto denunciato nelle scorse ore dalla Lega, che ha chiesto all'amministrazione Pd di Firenze di prendere una posizione sull'argomento (confermando o smentendo la notizia) e di intervenire in ogni caso per porre un freno alle occupazioni abusive che sarebbero in corso da anni in diversi immobili del territorio comunale.

Il Carroccio ha puntato il dito in particolare contro un immobile di via Agnolo Bronzino, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini raccolte anche dalla trasmissione di Rete4 "Zona Bianca". Il motivo? Non tutte le persone che occupavano l'Astor avrebbero trovato una nuova sistemazione legale nella Foresteria Pertini. Dopo le operazioni di sgombero, alcuni nuclei familiari stranieri si sarebbero infatti spostati di qualche isolato ed avrebbero preso possesso illegalmente di un palazzo situato in via Bronzino. Si sarebbero introdotti all'interno dell'edificio forzando il portone d'ingresso e, non contenti, ne avrebbero cambiato anche la serratura, appropriandosi di alcuni appartamenti. Qualche residente avrebbe inoltre dichiarato di aver ricevuto minacce, dopo aver chiesto conto della situazione ad uno dei "nuovi" occupanti. E la Lega ha fatto presente come quella specifica area della città toscana fosse già stata teatro di episodi simili in passato, non risparmiando una "stoccata" al sindaco Pd Dario Nardella.