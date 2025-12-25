Leggi il settimanale
Cronaca nera

Bimbo ferito da un proiettile nel napoletano. "Forse un colpo in aria per festeggiare"

È accaduto la serata di ieri, la Vigilia di Natale, in piazza Mercato a Pomigliano d'Arco. Fortunatamente è stato solo sfiorato e guarirà in sette giorni. Inchiesta sulla dinamica

L'ospedale Santobono di Napoli
Un bambino di soli 7 anni è stato ferito, fortunatamente di striscio, da un colpo d'arma da fuoco in piazza Mercato a Pomigliano D'Arco, nel Napoletano. È stato solo sfiorato dal proiettile al braccio sinistro, per cui le sue condizioni mediche non destano preoccupazione. Medicato in ospedale, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Il piccolo è stato accompagnato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove i medici hanno curato la ferita lieve al braccio sinistro.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica di quello che appare a tutti gli effetti un incidente.

È anche possibile che sia stato ferito a causa di un colpo partito per "festeggiare" la vigilia di Natale. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti all'ospedale Santobono di Napoli dopo la segnalazione dei sanitari.

