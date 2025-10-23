Bologna, scontro frontale tra due auto: muore bimbo di sette anni

Un bambino di sette anni è morto ieri sera - 22 ottobre - a causa di un incidente stradale nel Bolognese. Sulla strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granolo dell'Emilia - a poco più di mezz'ora da Bologna - uno scontro frontale tra due automobili è risultato fatale per il piccolo. Due gli adulti feriti.

La dinamica

Secondo i primi rilevamenti dei carabinieri di San Lazzaro di Savena, la vittima - seduta sul sedile posteriore - viaggiava con il padre - 34 anni - su una Volkswagen Corrado. Poi l'impatto. Non sono ancora state accertate le motivazioni dell'incidente. Nell'altra auto, una Renault Clio, alla guida c'era un 20enne.

L'impatto sarebbe stato violentissimo. Uno dei mezzi è finito fuori strada. I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Sia il padre, che il ragazzo che guidava l'alta auto avrebbero riportato ferite lievi.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro.

in aggiornamento