Borseggiatrici rom scoperte bloccano metrò

Quattro borseggiatrici l'altra mattina sono state riconosciute dai passeggeri della Metro verde mentre erano in uno dei vagoni, alla stazione Gioia, e hanno bloccato il treno. Le donne, bosniache irregolari in Italia, hanno reagito azionando il freno d'emergenza, causando il blocco della circolazione per circa un quarto d'ora, prima di impadronirsi di un estintore. Nel tentativo di fuggire, una di loro ha svuotato l'estintore sulla banchina e all'interno del metro. Nel caos, l'agente di stazione, una donna di 32 anni, è stata raggiunta agli occhi dalla schiuma ced è stata portata in codice verde al Fatebenefratelli. Uno dei passeggeri ha anche levato l'estintore a una delle borseggiatrici, nel tentativo di fermarla e spruzzando a sua volta il contenuto contro. La polizia è riuscita a bloccare le quattro donne di 44, 34, 28 e 24 anni, tutte denunciate per interruzione di pubblico servizio, getto pericoloso di cose e omissione dolosa di cautele contro infortuni. Su tutte e quattro pende anche un ordine di allontanamento.

Un altro caso che ha coinvolto altre giovani di origine bosnicaca: due ragazze, 20 e 24 anni, che hanno derubato del portafogli un turista

giapponese di 59 anni in piazza Duca d'Aosta, davanti alla Centrale e con la sua carta di credito hanno prelevato denaro. La scena è stata stata vista dagli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile, che sono intervenuti.