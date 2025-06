Brescia, trovato un cadavere: potrebbe essere Matteo Formenti, il bagnino della piscina dove è annegato il bimbo di 4 anni

A Monte Orfano, una zona boschiva situata nei pressi di Chiari nel bresciano, è trovato un corpo. Non vi sono ancora certezze ma l'ipotesi è che possa trattarsi di Matteo Formenti, il 37enne bagnino della piscina di Castrezzato, dove venerdì ha perso la vita il bimbo di 4 anni. Sono ancora in corso le operazioni di recupero e verifica. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, nella serata di ieri, condividendo due foto del ragazzo classe 1988: " È scomparso questo ragazzo di Chiari, se qualcuno lo ha visto, lo segnali subito ai Carabinieri. Resto a disposizione ".

L'allarme per il ritrovamento di un cadavere è stato dato da due escursionisti che si trovavano sul Monte Orfano questa mattina, vrebbero visto il corpo privo di vita dell'uomo nelle boscaglie, lanciando immediatamente l'allarme ai carabinieri. L'area è comprea tra i comuni di Erbusco, Rovato e Cologne e Coccaglio. " Insieme alla famiglia siamo in attesa dell'ufficialità. Anche se, come comunità, speriamo non sia lui ", ha detto il sindaco alle agenzie questo pomeriggio, subito dopo la notizia. Formenti pare fosse in servizio quando il piccolo Michael Consolandi è caduto in piscina, dove si trovava con il padre per cercare un po' di refrigerio in queste calde giornate di giugno. È bastato un attimo di distrazione affinché il piccolo scivolasse in acqua e quando ci è accorti di quanto accaduto, il bambino era già esanime.

Sono state messe in atto tutte le manovre di rianimazione e soccorso previste in questi casi e il bambino sembrava avesse rirpeso ma le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate, tanto che dopo due giorni il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.

Articolo in aggiornamento