Investito da un bus mentre era in bici, muore bimbo di 7 anni

Un bimbo di 7 anni è morto travolto da un bus dopo essere caduto dalla bici. Il piccolo ha perso l’equilibrio cadendo a terra e il mezzo che stava sopraggiungendo non è riuscito a frenare in tempo. Il personale di soccorso è stato tempestivo, ma per il bambino non c’era purtroppo più nulla da fare. Secondo quanto emerso fino a questo momento, il bimbo si trovava in bicicletta insieme al papà e con loro, su un altro mezzo, c’era anche il fratello maggiore quando, per cause che ancora non sono state accertate del tutto, il minore avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto dal seggiolino sull’asfalto.

L'autista non è riuscito a frenare in tempo

L’autobus della linea 1 che stava procedendo dalla periferia verso il centro storico non è riuscito a evitarlo e ha investito il piccolo ciclista che è morto sul colpo, procurandogli un trauma cranico facciale. Da una prima ricostruzione la bici su cui stava viaggiando la vittima potrebbe aver toccato per errore la bici del ragazzino più grande e per questo motivo essersi sbilanciata. Questa versione deve però ancora essere vagliata e appurata dagli investigatori che stanno svolgendo le indagini. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio verso le 17.30 lungo la via Cervese verso Sant'Egidio, a Cesena. Sul posto sono giunti sia i poliziotti che gli agenti della polizia Locale di Cesena impegnati a effettuare i rilievi necessari a stabilire con esattezza la dinamica del grave incidente costato la vita al bimbo. Per poter permettere i rilievi la strada è stata chiusa.

Il bimbo è morto sul colpo

Sul luogo della tragedia è subito arrivata l'ambulanza del 118, ma il personale sanitario a bordo non ha potuto fare altro che costatare il decesso del bambino. Il corpo e la bici sono stati coperti da un telo bianco mentre gli inquirenti hanno iniziato gli accertamenti del caso e ascoltato alcuni possibili testimoni presenti al momento della tragedia. Solo 5 giorni fa la notizia di una ciclista di 66 anni che è stata travolta e trascinata per diversi metri da una betoniera a Milano, lungo i Bastioni di Porta Nuova, all'altezza dell'incrocio con via Solferino. Per estrarre la donna dalle ruote del camion erano dovute intervenire tre squadre dei vigili del fuoco, due mezzi, e il personale del 118.