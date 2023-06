Cameriere di 29 anni trovato morto in spiaggia: è giallo

Si chiamava Gianmarco Fenzi, era nato a Livorno e non aveva ancora compiuto 30 anni. Dalla natia Toscana si era trasferito in Spagna in cerca di fortuna, qualche anno fa. E sembrava averla trovata: aveva prima messo in piedi una sua attività commerciale e si era poi riciclato come cameriere. Fino a quando non è stato trovato privo di vita sulla spiaggia di Puerto Colon, alle Canarie, a soli 29 anni. Gli inquirenti stanno indagando e al momento non escludono nessuna pista, nemmeno quella che porta all'omicidio. Una vicenda emersa solo nelle scorse ore, quando le autorità spagnole hanno avvisato la famiglia del ragazzo dell'avvenuto decesso. Sulla quale non mancano però i punti da chiarire, a partire dalla data della dipartita: stando a quanto riportato dal quotidiano Il Telegrafo infatti, il giovane sarebbe con tutta probabilità morto circa dieci giorni fa, ma i familiari sono stati avvisati dell'accaduto solo ieri.

E già questa peculiarità appare emblematica di un caso che ad oggi presenta diversi aspetti ancora non chiari. Di certo c'è che Fenzi aveva lasciato la "sua" Livorno alcuni anni fa: si era inizialmente stabilito a Ciutadella de Menorca (Isole Baleari) ed aveva aperto insieme al padre un ristorante toscano, chiamato "Don Carlos tuscan cuisine". Un'avventura professionale durata in fin dei conti pochi mesi, fino a quando il genitore non aveva deciso di fare ritorno in Italia. Il figlio aveva quindi chiuso il locale, ma aveva comunque optato per rimanere a vivere in Spagna: si era quindi trasferito a Santa Cruz de Tenerife ed aveva alla fine trovato lavoro un nuovo lavoro come cameriere presso un ristorante italiano.

Una vita all'apparenza normale quindi, prima degli avvenimenti dei giorni scorsi. I genitori non riuscivano più a mettersi più in contatto con il ventinovenne e con il passare del tempo, il pensiero che in quei momenti non potesse rispondere in quanto impegnato a lavorare ha lasciato il posto alla preoccupazione e al timore che gli fosse successo qualcosa. E così è stato: a quanto pare, il cadavere del giovane è stato rinvenuto sulla sabbia della costa Adeje, a pochi metri dal mare. Non si sa attualmente perché la comunicazione alla famiglia Fenzi circa il ritrovamento sia arrivata con più di una settimana di ritardo. E non si conoscono nemmeno le cause del decesso: toccherà agli investigatori capire se Gianmarco sia morto per cause accidentali o se invece sia stato ucciso da qualcuno che si trovava con lui in quel frangente.