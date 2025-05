Chi è Alessio Tucci che ha confessato l'omicidio di Martina Carbonaro

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha confessato il 19enne Alessio Tucci, ex fidanzato di Martina Carbonaro, l'adolescente scomparsa nella notte tra il 26 e il 27 maggio e ritrovata morta in un armadio collocato in un vecchio edificio adiacente lo stadio Moccia di Afragola. Parlando con gli inquirenti, alla fine il giovane ha ammesso l'omicidio, spiegando di aver agito perché non sopportava la fine della sua relazione con la ragazza. "L'ho colpita con una pietra trovata sul posto" , sono state le parole di Tucci.

Il corpo di Martina è stato rinvenuto nella serata di ieri - martedì 27 maggio - dopo tante ricerche. I carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno lavorato alacremente per ritrovarla. Alla fine i resti della giovane si trovavano nell'alloggio diroccato un tempo occupato dal custode dello stadio. Nelle ore precedenti il ritrovamento, gli inquirenti avevano messo pressione ad Alessio Tucci, incastrato dalle immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza.

Ma cosa sappiamo del ragazzo? Alessio Tucci ha 19 anni ed è originario di Afragola (Napoli). Lavora come muratore, insieme al padre. Sua madre, invece, è una casalinga. Una vita apparentemente normale.

A quanto pare il giovane non aveva accettato che Martina lo avesse lasciato. Pochi giorni prima del delitto, scriveva su TikTok: "Domani il Napoli al 99% vincerà il suo quarto scudetto, ma quanto sarebbe stato bello festeggiarlo con la persona che ti manca attualmente" . Un pensiero che sembra chiaramente indirizzato alla 14enne. La giovane, infatti gli aveva chiesto di interrompere la loro relazione. Proprio questo, secondo gli inquirenti, avrebbe scatenato la rabbia del ragazzo.

I due dovevano incontrarsi per un'ultima volta e proprio in quella circostanza sarebbe avvenuto l'omicidio. Stando alla ricostruzione, ci sarebbe stata una violenta lite, e al suo culmine il 19enne avrebbe afferrato una pietra e colpito Martina.

Successivamente il ragazzo ha occultato il cadavere della ex.