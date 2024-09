Chi era Antonella Lopez: i selfie, il bar e il ricordo dello zio

Instagram Antonella Lopez

Una ragazza come tante altre. Bellissima nei suoi 19 anni, affamata di vita come lo si può essere a quell’età. Ma il suo futuro, quello di Antonella Lopez, è stato interrotto nella notte dell’equinozio d’autunno nel corso della sparatoria al Bahia Beach di Molfetta. Non sarebbe stata lei il bersaglio del killer, ma un quasi coetaneo che era con lei, un giovane su cui si stagliano ombre di mafia.

Antonella no, nonostante il suo cognome e in particolare la parentela con un uomo ucciso nel 2021 in quella che si ritiene un’esecuzione mafiosa, era una ragazza pulita. Ivan Lopez, suo zio, fu infatti freddato in un agguato nei pressi di casa sua mentre era alla guida di un monopattino. Come riporta il Corriere della Sera, si sarebbe trattato di una vendetta a seguito dell’estorsione nei confronti di un affiliato del clan Capriati, mentre Ivan Lopez avrebbe fatto parte della cosca rivale degli Strisciuglio. Un altro zio della giovane, Francesco Lopez, poco prima dell’agguato al congiunto, era diventato collaboratore di giustizia.

Antonella era rimasta affezionata allo zio Ivan. A Capodanno 2022 aveva pubblicato su TikTok un video con questa didascalia: " È scattata la mezzanotte. Non ci sei. Non sei con noi. Ci sono sorrisi e ricordi che non potrò dimenticare con il passare del tempo perché sono legati ad una persona speciale che porterò sempre nel mio cuore. Un anno che non dimenticherò mai perché ho perso la persona più fondamentale della mia vita. Niente sarà più come prima, mai più. Buon anno a te cuore mio, con la speranza che ti arrivino fin lassù con un bacio grande e un abbraccio forte. Ti amo per sempre! ”.

Un’affezione quella di Antonella verso lo zio che nulla aveva a che fare con le vicende di cronaca che lo hanno coinvolto, se non per quel lutto che portava dentro. All’esterno una ragazza solare, tra mare, piscina e aperitivi. Anche quelli che serviva lei stessa, gran lavoratrice nel bar di una stazione di servizio. Viveva nel quartiere San Girolamo, un quartiere abitato negli anni Ottanta dai contrabbandieri.

I canali social di Antonella restituiscono le immagini di una vacanza a Ischia nel 2022, della sua passione per i vestiti, dell'acqua verde tra gli scogli di Monopoli, dei tramonti in bikini e del romanticismo, che è tipico nei giovani di quest'età. “ Splendi anche dal cielo come splendevi qui ”, scrive qualcuno in uno degli ultimi post pubblicati dalla ragazza.

La paura è che ora Bari possa vivere una nuova escalation criminale. Ora che è stata uccisa l’ennesima vittima innocente di mafia, una ragazza all’apparenza spensierata che scattava e pubblicava sui social selfie con le amiche e con i parenti, ma alla quale la criminalità organizzata aveva segnato il cognome.

Una ragazza ironica e autoironica, alla quale la vita è stata prematuramente spezzata dai proiettili. I social, dove ora si moltiplicano i messaggi di cordoglio e ricordo, restano il suo specchio cristallizzato per sempre.