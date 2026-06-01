Chi è Sevela Cizmic, la mamma borseggiatrice arrestata che era latitante da sei anni

Dopo essere a lungo sfuggita alle autorità, la 38enne Sevela Cizmic, una delle famose "mamme borseggiatrici", si trova finalmente dietro le sbarre del carcere. La donna era latitante da circa sei anni, ma la sua fortuna si è conclusa lo scorso 28 maggio, quando è stata riconosciuta e arrestata davanti alla scuola dei suoi figli.

Di lei sappiamo che si è resa autrice di una lunga serie di borseggi. Così tanti da accumulare una condanna complessiva di quasi dieci anni di carcere. Nata a Roma nel 1988, la donna di origini rom ha cominciato poi a spostarsi, raggiungendo Milano. Nel capoluogo meneghino ha commesso molti dei suoi colpi. Come tante altre mamme borseggiatrici è riuscita a farsi beffa delle leggi restando spesso e volentieri incinta: ben sette figli.

Dove aver evitato molte volte il carcere, è poi riuscita a far perdere le sue tracce, tanto che era latitante da sei anni. La sua fuga è andata avanti fino al 28 maggio, quando i carabinieri della stazione di San Paolo l'hanno riconosciuta mentre stava accompagnando i figli a scuola, un istituto di Acilia. A quel punto i militari sono entrati in azione, arrestandola.

Gli uomini dell'Arma, da tempo sulle tracce della 38enne, immaginavano di trovarla a Roma. Sevela Cizmic è figlia di un anziano capo di un insediamento rom nella Capitale, e non ha mai perduto i contatti con la famiglia d'origine. I carabinieri di Milano avevano così inoltrato informazioni importanti ai colleghi romani. I militari della stazione di San Paolo, uniti ai colleghi della compagnia di Trastevere, avevano così dato avvio a controlli serrati su tutto il territorio. Alcuni colleghi si sono addirittura occupati di seguire il marito della donna.

Il loro lavoro è stato infine premiato.

È probabile che la 38enne avesse trovato ospitalità nel campo rom di Castel Romano, ma i carabinieri hanno preferito raggiungerla altrove, temendo che un loro ingresso nell'insediamento avrebbe potuto metterla in fuga. Quindi hanno deciso di aspettare, contando sul legame tra la donna e i bambini.

Per questo si sono appostati nei pressi della scuola. Una volta che i piccoli di 8 e 11 anni sono entrati nell'istituto, i militari si sono avvicinati alla donna, che si è consegnata. Al momento Sevela Cizmic si trova dietro le sbarre del carcere di Rebibbia.