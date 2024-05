Choc a Bergamo, trovato un cadavere nel cassonetto dei vestiti usati

Articolo in aggiornamento

Choc a Canonica d'Adda, in provincia di Bergamo, dove all'alba di lunedì 6 maggio è stato trovato il cadavere di un uomo all'interno di un cassonetto per la raccolta dei vestiti usati. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta incastrata nel contenitore mentre tentava di recuperare degli indumenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il macabro ritrovamento

A dare l'allarme, questa mattina presto, sono stati gli operatori del centro di raccolta dei rifiuti di via dell'Artigianato. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Treviglio. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La sua identità è ancora sconosciuta, non è escluso che possa trattarsi di un senzatetto. Quanto alle cause del decesso, gli investigatori propendono per l'ipotesi di un tragico incidente: l'uomo potrebbe essersi sporto all'interno del cassonetto, forse per recuperare dei vestiti, finendo poi per rimanere incastrato.

Il corpo è stato portato al Papa Giovanni XXIII dove sono in corso le operazioni di identificazione.