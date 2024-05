F1 Imola, qualifiche: Verstappen pole position da record, deludono le Ferrari

Sembrava iniziato un weekend differente, ma il campione ha tirato la zampata quando le cose valgono di più. Max Verstappen sigla la pole position anche al GP di Imola, la settima consecutiva di questa stagione (come Prost), l'ottava se prendiamo in causa anche la passata stagione (record condiviso con Senna). Sono 39 le pole position dell'olandese volante, un vero mago. Straordinarie le McLaren che spaventano la Red Bull del campione del mondo, mentre deludono le aspettative, specialmente alla luce di quanto fatto nel venerdì, le due Ferrari. Quarto Leclerc e quinto Sainz.

Alonso eliminato dopo un grave errore

Sotto a un sole rovente, danzano le monoposto di Formula 1 alla caccia della pole position. Charles Leclerc dopo un venerdì da assoluto protagonista, riparte con lo stesso piglio per stare davanti a tutti. Dopo un ottimo primo tentativo, il monegasco viene sopravanzato dalle due Red Bull e, soprattutto, dalle due McLaren con Piastri che si mette in testa alla classifica. Non è un caso trovare le vetture di Woking nelle prime posizioni, dato che nelle FP3 hanno veramente impressionato. A sei minuti dalla fine Fernando Alonso incappa in un grave errore, che lo porta nella ghiaia. Sessione fallimentare per il bicampione spagnolo, al quale toccherà un fine settimana in salita. Alla fine della sessione il migliore di tutti è Verstappen, seguito da Leclerc. Terzo tempo di uno straordinario Hulkenberg. Il suo compagno di squadra in Haas è penultimo. Hamilton invece si salva all'ultimo tuffo con il quindicesimo crono. Gli esclusi dal Q2 sono: Alonso (Aston Martin), Magnussen (Haas), Zhou (Stake Sauber), Sargeant (Williams) e Bottas (Stake Sauber)

Q2 Imola, clamorosa esclusione di Perez

Il Q2 del GP di Imola riparte con l'assolo di Max Verstappen, che sigla il miglior tempo di tutto il weekend. Impressionante il ritmo dell'olandese, il quale viene scortato da Perez che imita il suo capitano in Red Bull. All'improvviso però Charles Leclerc sale in cattedra e straccia il crono di Verstappen: 1'15''328. Bravissimo anche Yuki Tsunoda, che su questa pista vola. Il giapponese della Racing Bulls, costruita a Faenza, sigla il secondo cronometro. Dopo l'ultima tentativo, sul filo del rasoio Carlos Sainz riesce ad accedere al Q3, acciuffando il sesto tempo, mentre Perez - nel frattempo scavalcato da tutti - non riesce a superare lo sbarramento. Il messicano finisce il Q2 in undicesima piazza, alle spalle anche di Daniel Ricciardo. Incredibile assistere a una Red Bull così indietro. Clamoroso il flop dell'ex pilota dalla McLaren. Gli eliminati sono: Gasly (Alpine), Stroll (Aston Martin), Albon (Williams), Ocon (Alpine) e - appunto - Perez (Red Bull). Questi, invece, i piloti che vanno a giocarsi la pole position:

Verstappen Leclerc Tsunoda Norris Piastri Sainz Hulkennberg Russell Hamilton Ricciardo

Mostruoso Verstappen è sua la pole position

Verstappen rientra in pista con straordinaria determinazione, registrando un primo settore fulmineo. Una saetta l'olandese che firma un tentativo da urlo: 1'14''869. Norris segue la scia della Red Bull e ottiene il secondo tempo, avvicinandosi all'orange, con la sua McLaren color papaya. Bravo anche il compagno di box Piastri che ottiene la seconda fila provvisoria, prima di farsi soffiare il terzo tempo da Leclerc. Sainz più indietro, quinto cronometro per lo spagnolo della Rossa, ma a mezzo secondo da Max. Quando il gioco si fa duro e tutti i piloti si giocano la pole position nessuno riesce a togliere la corona al re Verstappen. Leclerc ci prova con un secondo settore da urlo, ma resta terzo, addirittura dietro a Norris. Chi invece si migliora è proprio l'olandese che strapazza tutti: 1'14''746. Piastri con un colpo di coda ottiene la prima fila ad appena 41 millesimi dal leader. Terzo Norris, Quarto Leclerc.

Terza fila per Sainz e Russell, quarta per Tsunoda e Hamilton, quinta per Ricciardo e Hulkenberg.