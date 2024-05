La Russia preme su Kharkiv. Kiev: "Quasi 10mila persone evacuate"

Aumenta la pressione della Russia su Kharkiv, dove le forze del Cremlino hanno ormai aperto un secondo fronte nella guerra in Ucraina. Mosca continua a martellare con un'offensiva militare che ha costretto le autorità locali ad evacuare quasi 10mila persone dalla regione. Per Volodymyr Zelensky questo potrebbe essere il primo passo effettuato dagli uomini di Vladimir Putin in vista di una nuova carica. Nel frattempo gli ucraini stanno rafforzando le difese nelle zone di confine per evitare che i nemici possano ulteriormente avanzare. Il braccio di ferro è tuttavia più delicato e complesso del previsto.

Cosa succede a Kharkiv

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegoubov, ha scritto sul suo canale Telegram che " sono state evacuate in totale 9907 persone ". Tra queste, sottolinea, " 2726 residenti dal distretto di Chuguyiv, 4.037 dal distretto di Kharkiv, 118 dal distretto di Bogoduhiv ". Synegoubov ha riferito anche di sei scontri tra l'esercito di Kiev e quello di Mosca in direzione di Kupyansk. " Le nostre unità hanno respinto con successo tre attacchi nemici. Sono in corso tre scontri in direzione Kislivka - Ivanivka e Krokhmalne - Berestov ", ha concluso il governatore.

" In direzione di Kharkiv, un attacco nemico è stato respinto nell'area del villaggio di Staritsa. Gli invasori hanno usato l'aviazione e hanno colpito le aree di Garbuzivka e Bily Kolodyaz ", ha invece fatto sapere lo Stato maggiore ucraino, secondo cui le forze russe sono attualmente più attive nelle direzioni Pokrovsky e Kurakhiv.

Nella direzione Pokrovsky, Kiev ha respinto 14 attacchi: il posto più caldo è vicino a Novooleksandrivka. In direzione di Kurakhivka, hanno proseguito le autorità ucraine, i soldati del Cremlino hanno tentato 14 volte di sfondare le difese, in particolare nei distretti di Paraskoviivka, Georgiivka, Krasnohorivka e Vodyanyi.

L'offensiva di Mosca, la difesa di Kiev

Zelensky, come detto, teme che l'offensiva russa a Kharkiv possa coincidere con la prima fase di una nuova avanzata che " potrebbe consistere in diverse ondate ". Il presidente ucraino ha anche sottolineato che il suo Paese ha bisogno di oltre cento aerei per contrastare la potenza aerea russa precisando che l'Ucraina ha solo un quarto delle difese aeree di cui ha bisogno.

" Oggi abbiamo circa il 25% di ciò che ci serve per difendere l'Ucraina. Sto parlando della difesa aerea. Per quanto riguarda gli aerei... affinchè la Russia non abbia la superiorità aerea, la nostra flotta dovrebbe avere da 120 a 130 aerei moderni ", ha ammesso Zelensky. L'esercito ucraino avrebbe bisogno anche di più uomini: " Abbiamo bisogno di personale per le riserve. Un gran numero di brigate sono vuote. Dobbiamo farlo in modo che i ragazzi abbiano una rotazione normale. Così il loro morale migliorerà ".

Nelle ultime ore, intanto, il Cremlino ha fatto sapere di aver " liberato " 12 insediamenti nella regione di Kharkiv in una settimana. Il ministero della Difesa russo ha parlato della conquista di Borisovka, Bugrovatka, Gatishche, Glubokoe, Krasnoe, Lukyantsy, Morokhovets, Ogurtsovo, Oleynikovo, Pletnevka, Pylnaya, Strecheya.

continuano ad avanzare in profondità nella difesa nemica"

Mosca ha aggiunto che le sue truppe "