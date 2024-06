Choc a Bolzano, picchiato e violentato dal branco: caccia agli aggressori

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Picchiato e violentato dal branco in strada. È accaduto in pieno centro a Bolzano, la scorsa settimana, ma la notizia è trapelata solo nelle ultime ore. La vittima, un ragazzo straniero di 29 anni, dopo la brutale aggressione si è rifugiata in un hotel e ha chiesto aiuto. I responsabili non sono stati ancora individuati. Le indagini sono affidate ai carabinieri del capoluogo altoatesino.

L'aggressione choc

Come anticipa l'emittente Rttr, l'episodio è avvenuto attorno alle 2 di notte. Uscito da un locale del centro storico, mentre tornava a casa, il ragazzo è stato inseguito da tre uomini che poi lo hanno bloccato e violentato. Lo stupro si sarebbe consumato in un parco vicino alla stazione ferroviaria di Bolzano. Prima di dileguarsi, gli aggressori avrebbero sottratto alla vittima anche il portafogli, i documenti e lo smartphone.

Le indagini

Subito dopo la violenza sessuale, il giovane si è rifugiato in una struttura ricettiva della zona e ha chiamato il 112. Sul luogo della segnalazione sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118. Il 29enne è stato trasportato in ospedale, dove è stato applicato il protocollo "Erika" per le vittime di reati sessuali.

A seguito dei controlli medici, la vittima ha formalizzato la denuncia. Gli inquirenti mantengono massimo riserbo sull'attività investigativa, per non ostacolare l'esito e per risalire nel più breve tempo possibile ai responsabili.