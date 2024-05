Choc a Palermo: ucciso il marito dell'eurodeputata Francesca Donato

- Notizia in aggiornamento -

Palermo sotto choc dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Angelo Onorato, marito dell'europarlamentare della Democrazia Cristiana Francesca Donato. Il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto all'interno della sua auto, nella zona di via Ugo La Malfa, a poca distanza da viale Regione Siciliana. Le indagini da parte delle forze dell'ordine sono già state avviate.

"Hanno ucciso mio marito Angelo" , è tutto ciò che Francesca Donato, vice-segretario della Democrazia cristiana, sarebbe riuscita a dire ad alcuni suoi amici, che l'avrebbero chiamata subito dopo la diffusione della notizia per avere conferma che l'Angelo Onorato trovato senza vita fosse proprio il loro conoscente.

Cosa sappiamo fino ad ora

Architetto e proprietario di un negozio di arredamenti, Angelo Onorato è legato sentimentalmente all'eurodeputata Francesca Donato, ex parlamentare della Lega che si candidò alla carica di sindaco di Palermo nel 2022.

Stando ad alcune indiscrezioni, questa mattina la Donato stava cercando il coniuge al telefono, ma nonostante le chiamate e i messaggi non era riuscita a ottenere risposta. Da qui la decisione di cercarlo, localizzando il suo cellulare. Quindi, purtroppo, la tragica scoperta. Angelo Onorato giaceva senza vita all'interno della propria auto in via Ugo La Malfa, in direzione Mazara del Vallo. A quanto pare l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola. Secondo alcune fonti, intorno al suo collo ci sarebbe stata una fascetta.

Sul posto del ritrovamento ci sono i carabineri e gli agenti della squadra mobile.

Il matrimonio con Francesca Donato

L'uomo era sposato da tempo con Francesca Donato, eurodeputata dal primo luglio 2019. I due si erano uniti innel 1999 ed hanno avuto due figli: Salvatore, nato nel 1999, e Caterina, nata nel 2003.