Choc a Verona: donna uccisa con un'arma da fuoco, in grave condizioni il figlio 15enne

Sangue nel pomeriggio di oggi, 20 settembre, a Vago di Lavagno in provincia di Verona, dove una donna di 58 anni è stata ritrovata morta all'interno della sua abitazione. Ferito anche il figlio di 15 anni. Sul caso stanno ora indagando le forze dell'ordine, determinate a ricostruire le esatte dinamiche di una vicenda che appare piuttosto fumosa.

Il ritrovamento

Secondo quanto riferito, il cadavere della vittima è stato rinvenuto nel pomeriggio. A quanto pare l'omicidio sarebbe avvenuto intorno alle ore 14.00, all'interno della cucina dell'abitazione, sita in via Galilei, al civico 6. L'allarme è scattato quando si sono sentiti dei rumori di arma da fuoco. Giunti sul posto, i carabinieri del nucleo radiomobile di Verona hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna.

In casa si trovava anche il figlio della vittima, un ragazzo di 15 anni. L'adolescente, gravemente ferito, è stato caricato su un'ambulanza del 118 e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo Trento. Il marito della donna, un 60enne, è stato invece accompagnato in caserma, dove è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Gli uomini della scientifica hanno immediatamente cominciato i rilievi, mentre a raggiungere la zona è stato il sostituto procuratore Paolo Sachar.

"Sono in corso delle attività di accertamento di indagine di polizia giudiziaria sotto le direttive della procura della Repubblica di Verona, in quanto la nostra radiomobile è intervenuta in questa villetta, dove è stato trovato il cadavere di una donna 58enne, e in più è stato trasportato presso l'ospedale di Borgo Trento un giovane 15enne, figlio della signora, e stiamo sviluppando le attività di indagine del caso per ricostruire la dinamica" , ha dichiarato ai microfoni de L'Arena un rappresentante dei carabinieri.

Le indagini

Gli inquirenti stanno cercando di risalire all'indentità

dell'autore della sparatoria. Al momento pare escluso che a sparare sia stato il marito, mentre alcuni vicini di casa avrebbero raccontato agli investigatori che da giorni udivanomadre e figlio.