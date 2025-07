Ciro Grillo, si torna in aula. La mossa dei legali per evitare la condanna

Articolo in aggiornamento

Si torna in aula al tribunale di Tempio Pausania per la nuova udienza del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, e i suoi tre amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Il presunto stupro si sarebbe consumato ai danni di una studentessa italo-norvegese, Silvia (nome di fantasia), all'epoca dei fatti 19enne, la notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella residenza estiva della famiglia Grillo a Cala di Volpe, in Sardegna. Il procuratore Gregorio Capasso, al termine di una lunga requisitoria, durata circa 7 ore, ha chiesto una condanna a 9 anni di carcere. Ha proposto al tribunale di concedere le attenuanti generiche a tutti gli imputati. Da oggi fino a sabato le difese replicheranno alla richiesta del pm, mentre la sentenza è attesa per i primi giorni di settembre.

La mossa dei legali per evitare la condanna

Al termine delle udienze precedenti, celebrate il 30 giugno e l'1 luglio, gli avvocati dei quattro ragazzi avevano sottolineato che " le pene richieste sono da Codice Rosso, ma all'epoca dei fatti la legge non era in vigore ". Secondo i difensori, infatti, in caso di eventuale condanna bisognerebbe far valere le norme precedenti (il Codice Rosso è entrato in vigore il 9 agosto del 2019). Ciò significa che le pene dovrebbero essere riequilibrate al ribasso rispetto alla richiesta del pm. In ogni caso i legali puntano all'assoluzione, ritenendo di poter dimostrare l'innocenza dei rispettivi assistiti.

Nella nostra discussione faremo rilevare tutti quelli che sono gli elementi che tolgono attendibilità alla persona offesa e le prove che ci sono sull'innocenza del mio assistito

Certamente non è finita qui, attenderemo il verdetto dei giudici, ma abbiamo tutte le frecce nel nostro arco per arrivare, speriamo, ad una conclusione positiva del processo

- aveva detto Gennaro Velle, uno degli avvocati di Francesco Corsiglia -".