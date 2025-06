Commerciante ucciso a Busto Arsizio, fermato un conoscente della vittima

Un uomo è stato fermato nella notte per l'omicidio di Davide Gorla, il commerciante ucciso a coltellate intorno alle 18 di ieri nel suo negozio in centro a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il fermato - a quanto si apprende - è un conoscente della vittima. Dopo l'omicidio è stato ripreso dalle telecamere comunali mentre si cambiava la maglietta insanguinata. La vittima, 65 anni, commerciante molto noto, titolare del negozio di oggettistica "Linea continua" che vende penne, articoli di pelletteria da donna, bijoux e piccoli oggetti di design per la casa.

Sul posto è intervenuta la Polizia, che ha iniziato le ricerche dell’uomo dal centro storico della cittadina. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe di una rapina, anche se al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. Qualcuno avrebbe sentito il negoziante gridare "cosa fai? Sei pazzo?", poco prima di essere accoltellato. A dare l'allarme sono stati i commercianti vicini, che hanno sentito le grida disperate della vittima e notato l'aggressore, con il coltello ancora in mano, poco prima che si desse alla fuga.

Ha un volto l’assassino. Una telecamera del sistema di videosorveglianza ha ripreso la fuga del killer rivelandone le fattezze. Gli inquirenti stanno cercando di capire se vittima e killer si conoscessero o se l’assassino abbia scelto un negozio a caso.

L’aggressione non avrebbe le modalità di una rapina, ma non si può ancora escludere del tutto che l’omicida potesse essere a caccia di denaro. Il sindaco Emanuele Antonelli ha annullato tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni nel centro di Busto Arsizio, a partire dalla Notte Bianca di sabato.