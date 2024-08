Degrado a Cortona, la foto choc: il turista sniffa cocaina in piazza

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è seduto sui gradini di quella che è forse la piazza principale di Cortona, in quello che poteva sembrare inizialmente un gesto dettato dalla volontà di riposarsi. Invece, dopo aver sparso della cocaina sulla scalinata, ha cominciato a sniffare davanti agli occhi attoniti dei presenti, come se niente fosse. Protagonista della vicenda che arriva dalla Toscana è un uomo immortalato nelle scorse ore da alcuni passanti, con tanto di foto. Qualcuno avrebbe girato persino un video, presto diventato "virale" fra i residenti della cittadina toscana. Inevitabili dunque le polemiche, con il sindaco Luciano Meoni che ha attaccato duramente la persona in questione e chiesto alle istituzioni un intervento deciso per "bonificare" Cortona. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'uomo visto mentre assumeva coca in piazza sarebbe uno dei tanti turisti che in estate affollano la realtà comunale della provincia aretina (capace di "conquistare" anche cantanti internazionali come Pattie Smith, più volte avvistata nel borgo).

I fatti in questione si sarebbero svolti in orario notturno. L'uomo, già visibilmente alterato, si sarebbe in un primo momento avvicinato alle persone intente a sorseggiare una bibita sedute ai tavoli dei bar di piazza Signorelli, chiedendo loro se avessero monete da dargli. Ad un certo punto si sarebbe tuttavia allontanato, desistendo dal suo intento. Ma lo avrebbe fatto per posizionarsi sui gradini del teatro e sniffare coca, dopo aver disposto la polvere bianca sulla scalinata. L'accaduto, com'era facilmente intuibile, ha scatenato una ridda di polemiche, in primis fra i cortonesi. E al coro degli indignati si è aggiunto anche il primo cittadino Meoni: una volta messo al corrente di quanto avvenuto, in un breve filmato pubblicato sulla propria pagina Facebook non ha risparmiato un duro commento sull'argomento.