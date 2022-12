"Così ho ucciso Carol". Ma il cliente del video era lo stesso killer

È agghiacciante il racconto reso in aula da Davide Fontana. Il 40enne è stato ascoltato in corte d’assise a Busto Arsizio per l’omicidio di Carol Maltesi, con cui avrebbe avuto una relazione, già finita all'epoca dei fatti, e con cui girava video da pubblicare sulla piattaforma OnlyFans.

Carol è stata uccisa a Rescaldina l’11 gennaio 2022 proprio durante le riprese di un video amatoriale a sfondo sexy: l’uomo l'avrebbe depezzata per poi occultare il cadavere in una zona isolata a Breno. Il corpo è stato ritrovato diverse settimane dopo e riconosciuto proprio da un utente OnlyFans che ha notato i tatuaggi ancora visibili sui poveri resti della vittima.

Fontana afferma di aver agito per disperazione e di non aver premeditato nulla. “ La scena del video - ha spiegato l’uomo, come riporta Il Giorno - prevedeva di darle alcuni colpetti sulle cosce e quindi sulla pancia. Poi io ho iniziato a colpirla sulla testa. Io il suo volto non l’ho più visto perché era coperto e il cappuccio non gliel’ho tolto. Poi ho alzato il cappuccio e mi sono reso conto che l’avevo uccisa ”.

Nella scena, richiesta da un cliente speciale, Carol aveva le mani legate dietro la schiena, mentre era imbavagliata con lo scotch e il suo volto era appunto coperto da un cappuccio. Ma il cliente non era uno qualsiasi: sarebbe stato lo stesso Fontana con un account sotto falso nome ad aver chiesto un video di Carol con le mani legate e incappucciata. Un finto snuff movie in cui alla fine però la protagonista è morta sul serio.

Dopo essersi conto di averla uccisa, Fontana avrebbe tagliato la gola alla vittima con un coltello giapponese: “ Volevo toglierle la sofferenza. Poi ho camminato avanti e indietro nella stanza, terrorizzato ”. Successivamente ha inviato un messaggio a Salvatore, l’ex compagno di Carol, con il quale la donna aveva parlato al telefono poco prima di iniziare a girare il video: è in quel momento che Fontana avrebbe iniziato a fingersi lei, cosa che sarebbe proseguita appunto per settimane, fino al ritrovamento del corpo.