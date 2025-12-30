Da "maranza" a "aplotipo": il glossario della cronaca per raccontare il 2025

Il 2025 si chiude, e con esso è impossibile non ricordare tutte le vicende di cronaca nera e giudiziaria che l’hanno accompagnato. Di tanto in tanto sono spuntati termini “difficili”, insoliti o semplicemente nuovi per esprimere un fenomeno relativamente recente. Ecco quali sono.

Maranza

È un termine entrato tra i neologismi della Treccani proprio nel 2025. Per la Treccani un maranza è un “ giovane che fa parte di comitive o gruppi di strada chiassosi, caratterizzati da atteggiamenti smargiassi e sguaiati e con la tendenza ad attaccar briga, riconoscibili anche dal modo di vestire appariscente (con capi e accessori griffati, spesso contraffatti) e dal linguaggio volgare ”. Tuttavia all’interno della cronaca nera, dei maranza si è parlato in termini di minacce e violenze perpetrate: spesso, ma non sempre, sono stati identificati etnicamente come migranti di prima o seconda generazione.

Aplotipo

Anche per questo concetto conviene chiedere aiuto alla Treccani, non per un neologismo ma per via del tecnicismo che questo termine rappresenta. L’aplotipo, nell’enciclopedia, è la “ serie di alleli che si trovano in loci associati su un singolo cromosoma ”, mentre gli alleli a propria volta sono “ ciascuno dei due o più stati alternativi di un gene che occupano la stessa posizione (locus) su cromosomi omologhi ”. Questo termine è ricorso nel contesto delle nuove indagini sul delitto di Garlasco: è stato infatti usato per spiegare come il Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi - un Dna incompleto, parziale e misto - potesse essere compatibile con la linea patrilineare dell’indagato Andrea Sempio.

Prova regina

È un termine spesso usato a sproposito. In un’indagine o in un processo la prova regina è quella che serve a inchiodare un reo alle sue responsabilità. Uno dei casi in cui se n’è parlato è l’omicidio di Pierina Paganelli: i media hanno parlato della Cam3, che avrebbe inquadrato l’indagato Louis Dassilva - o almeno si credeva questo in passato - a ridosso del delitto. Tuttavia è stato provato che l’uomo inquadrato dalla telecamera di sorveglianza di una farmacia, la Cam3 appunto, non fosse Dassilva. Non è quindi crollata la prova regina (perché non era tale), come tanti hanno sostenuto, è caduto però un indizio importante.

Tombato

Si parla di una cantina “tombata” sotto la Casa del Jazz a Roma, un immobile oggi riconsegnato alla cultura cittadina, ma che un tempo è stato posseduto da Enrico Nicoletti, ritenuto il cassiere della Banda della Magliana. Per questo si scava, per controllare de in questo vano sigillato - tombato - si possano trovare prove di crimini commessi dall’organizzazione criminale che terrorizzò la Capitale. Si è parlato della possibilità - o meglio dell’ipotesi - di corpi o resti umani. Una delle persone scomparse citate a questo proposito è il magistrato Paolo Adinolfi, scomparso il 2 luglio 1994.

Perizia vs consulenza

Vale la pena distinguere tra i due concetti, perché talvolta c’è chi li usa indifferentemente. La perizia e la consulenza sono due relazioni realizzate da esperti in un determinato campo, ma la consulenza viene richiesta dall’accusa, dalla difesa o dalle parti civili, mentre la perizia viene disposta da un magistrato, che provvede alla nomina di un perito che sia considerato super partes.

Microbiota

In realtà la definizione giusta è “microbiota intestinale”, ovvero la cosiddetta flora batterica che assicura, tra le altre cose, che un intestino funzioni in modo corretto e sia sano. Cosa c’entra con la cronaca nera? Si è parlato di un nuovo test sperimentale negli Stati Uniti: questo test permetterebbe di conoscere, in maniera precisa e scientifica, l’epoca della morte di qualcuno. È stato fatto riferimento al caso di Liliana Resinovich: la prima autopsia ha collocato infatti la morte entro 72 ore dal ritrovamento del corpo (il 5 gennaio 2022), mentre la consulenza collegiale successiva, con riesumazione, ha collocato l’epoca nella morte nella data di scomparsa (il 14 dicembre 2021).

Metadati

Restando sempre sul caso Resinovich - ma non solo - si è discusso moltissimo di metadati, informazioni che possono rappresentare la “carta di identità” di un file. I metadati possono dire molto sulla creazione e sulle modifiche di un file, sull’ultima visualizzazione e così via. Al centro delle indagini e delle discussioni mediatiche i metadati dei file della GoPro di Sebastiano Visintin, vedovo di Resinovich e unico indagato per l’omicidio. Visintin ha utilizzato la telecamera in movimento durante un giro in bici il 14 dicembre 2021, e questi file potrebbero rappresentare oppure no un alibi per l'uomo - tutto dipenderà da come si evolveranno le indagini.

Minuzie

Con minuzie si indicano i dettagli contenuti in un’impronta, quei dettagli che si esplicano nelle creste papillari individuabili in un determinato rilievo.