Spruzza spray sulla bambina per mesi per farla ricoverare. Arrestata la mamma

Avrebbe spruzzato intenzionalmente dello spray deodorante sul corpicino della figlia, di soli 16 mesi, causandole molteplici e profonde irritazioni sulla pelle. Per questo motivo una 29enne, madre della piccina, è strata arrestata dagli agenti della Squadra mobile di Milano con l'ipotesi di maltrattamenti aggravati. Secondo gli investigatori, non è escluso che la donna soffra di un importante disagio psichico. La piccola, che per fortuna si è ripresa, è stata affidata ai Servizi sociali.

I fatti

Una vicenda drammatica, con i contorni ancora da definire. Da una prima ricognizione, sembrerebbe che la 29enne abbia ferito volontariamente la figlioletta. Nella fattispecie, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per ben tre volte, la piccola era finita in vari ospedali del Milanese con irritazioni gravi su gambe, braccia e altre parti del corpo. Durante l'ultimo ricovero, il quarto, i medici si sono insospettiti segnalando l'accaduto alla polizia. Dopo lunghe e approfondite indagini, coordinate dal Dipartimento che tutela minori e fasce deboli della Procura di Milano, gli agenti della Squadra Mobile hanno accertato le eventuali responsabilità della madre.

Lo spray deodorante

La donna avrebbe usato un deodorante spray, contenente borotalco, in quantità tali da provocare irritazioni profonde sul corpicino della bimba. A confermarlo sono state le immagini catturate dalla telecamere poste in ospedale dagli investigatori che hanno immortalato, a più riprese, l'accaduto. Pare che, nel corso della giornata, la 29enne fosse solita spruzzare il prodotto sulla pelle della figlia. La gip Patrizia Nobile, che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare, domani sentirà l'indagata per l'interrogatorio di garanzia.

Le ipotesi

Non sono ancora chiare le motivazioni che avrebbero indotto la 29enne a ferire la figlioletta con lo spray deodorante. Per certo, all'inizio, i medici non riuscivano a spiegarsi la natura delle irritazioni. Finchè le indagini non hanno rivelato l'agghiacciante verità. Stando a quanto riferisce l'Ansa, non si esclude che la donna soffra di disagi psichici come ad esempio una depressione post partum. Aspetti che, però, sono da approfondire. La 29enne appartiene a una famiglia non problematica e si ipotizza che facesse ciò perché la piccola fosse ricoverata. La bimba è stata affidata ai Servizi sociali.