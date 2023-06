I dubbi e le parole del barista: chi è Sabrina Paulis, la mamma di Impagnatiello

Da quando il figlio è stato arrestato, la casa di Sabrina Paulis, mamma di Alessandro Impagnatiello, è stata presa d'assalto dai giornalisti. Nelle ore successive al fermo del trentenne, reo confesso dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, la 54enne aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de "La Vita in Diretta": " Mio figlio è un mostro ", erano state le sue parole. Ciononostante, dubbi e sospetti continuano a lambire la figura di questa donna finita, suo malgrado, nell'occhio del ciclone. Ad infiammare il chiacchiericcio - occorre precisare che attualmente non ci sono altri indagati per il delitto - è la testimonianza del titolare di un bar di Senago che ha impresso una nuova svolta nella vicenda. Fatto sta che per gli inquirenti, come precisa il Corriere.it, il killer non ha avuto complici. I rilievi con il luminol hanno confermato che a trascinare il cadavere della giovane donna lungo le scale condominiali è stata una persona sola.

La testimonianza del commerciamente

La testimonianza del commerciante fa riferimento ad un episodio accaduto lunedì 29 maggio. Giulia è ancora "ufficialmente scomparsa". Sabrina Paulis e Alessandro Impagnatiello entrano in un bar di Senago che si trova a pochi passi dalla zona in cui, nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno, è stato trovato il cadavere della 29enne al settimo mese di gravidanza. Chiedono informazioni sulla ragazza e anche sulle telecamere di sorveglianza presenti all'esterno del locale. Verosimilmente, ipotizza chi indaga, il killer voleva sincerarsi di non essere stato ripreso mentre scaricava il cadavere della compagna dietro a quei vecchi box in disuso.

L'ultimo incontro tra Sabrina Paulis e Giulia

Sabrina Paulis è stata una delle ultime persone a vedere Giulia ancora in vita. Le aveva dato uno passaggio a casa dopo che la giovane si era confrontata con l'amante di Impagnatiello raggiungendola all'Armani Bamboo bar di Milano. Durante il tragitto aveva raccolto lo sfogo della 29enne che sembrava intenzionata a voler troncare la relazione con Alessandro. Così, aveva atteso un sms della ragazza fino a tarda sera. Un messaggio che, però, non è mai arrivato.