"Dimmi come sta mio padre". E lo straniero strangola la dottoressa: scarcerato

Pretendeva di avere subito informazioni sullo stato di salute del padre, ricoverato presso la struttura ospedaliera. Ed in un impeto d'ira, non avrebbe esitato ad aggredire una giovane dottoressa, tentando di strangolarla. Protagonista della vicenda che arriva dal Veneto è un cittadino straniero di 34 anni, arrestato per lesioni ed interruzione di pubblico servizio due giorni fa e rilasciato peraltro nelle scorse ore.

L'episodio sarebbe avvenuto a Vicenza, all'interno dell'Ospedale di San Bortolo. Stando a quanto riportato dai media locali, il trentaquattrenne non aveva notizie del padre da circa trenta ore: sapeva che era stato visitato dal personale del nosocomio, ma non se e quando sarebbe stato dimesso. Si sarebbe quindi rivolto ad una dottoressa di 26 anni, chiedendole ulteriori dettagli.

Info che quest'ultima non poteva evidentemente fornirgli in maniera esatta, visto che il paziente risultava ancora sotto osservazione e lo staff medico ne stava monitorando le condizioni in modo da valutare il da farsi. Una risposta pacata, che l'extracomunitario non avrebbe tuttavia gradito. E dopo aver insultato la ragazza, le si sarebbe scagliato addosso, mettendole le mani al collo. Il peggio è stato evitato solo grazie all'intervento tempestivo dei presenti, che hanno allontanato l'aggressore.

Nonostante l'intervento tempestivo, l'aggredita era svenuta per la mancanza di ossigeno, rimediando dieci giorni di prognosi. Sul posto sono successivamente intervenuti i carabinieri, che lo hanno rintracciato e condotto in caserma. L'avvenimento ha avuto ampia risonanza in città: ieri i sanitari hanno organizzato tramite Obiettivo Ippocrate (un'associazione di categoria locale) un sit-in proprio davanti all'ospedale, in segno di protesta e di solidarietà. L'autore dell'aggressione, dopo una notte trascorsa in camera di sicurezza, è intanto tornato in libertà: in lacrime davanti al giudice per la convalida del fermo, lo straniero ha spiegato di aver perso la testa, in quel frangente. Si sarebbe scusato e detto disponibile a corrispondere alla dottoressa un risarcimento in denaro.