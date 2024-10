Discute con una donna e la prende a pugni in faccia: la violenza del nigeriano

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha preso a pugni in faccia una donna di 33 anni all'uscita dell'esercizio commerciale nel quale quest'ultima lavorava, rendendone necessario l'accesso in ospedale a causa delle contusioni riportate. E a seguito di quanto accaduto, è stato fermato dalla polizia e denunciato per lesioni personali aggravate da futili motivi. Protagonista della vicenda che arriva da Bologna, stando a quanto riportato dalla stampa locale, è un uomo di 33 anni originario della Nigeria con alle spalle una serie di precedenti di polizia, accusato di aver aggredito verbalmente prima e fisicamente poi la coetanea. Un episodio sul quale le forze dell'ordine stanno ancora indagando, partendo innanzitutto dall'individuare i motivi alla base della discussione poi degenerata in aggressione. L'episodio sarebbe avvenuto in via Amendola, non distante dal centro storico del capoluogo dell'Emilia-Romagna.

Il trentatreenne extracomunitario avrebbe incontrato la donna vicino al bar nel quale lavorava e, come detto, per ragioni ancora da chiarire, fra i due sarebbe sorto un battibecco, assumendo toni via via sempre più aspri. Ad un certo punto, all'improvviso, il nigeriano avrebbe rifilato alla donna una serie di violenti cazzotti in pieno volto. Il tutto sarebbe avvenuto davanti ad alcuni passanti attoniti per la violenza della scena a cui stavano assistendo. E il peggio sarebbe stato evitato proprio grazie all'intervento di questi ultimi: sempre secondo quanto ricostruito, alcuni cittadini hanno provveduto a segnalare quel che stava avvenendo alle forze dell'ordine, sollecitando l'invio di una pattuglia. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, i quali hanno prestate le prime cure all'aggredita: la donna, rimasta ferita, è stata trasportata all'Ospedale Maggiore del capoluogo dopo aver riportato ferite giudicate dagli operatori di media gravità.

Nel frattempo, il trentatreenne straniero è stato individuato ed identificato dai poliziotti: è stato fermato e denunciato per il reato di lesioni personali aggravate da futili motivi. Per un caso che promette di riportare l'attenzione sulla "questione sicurezza", con le forze d'opposizione che avevano più volte invitato il sindaco Pd Matteo Lepore a sollecitare una "stretta" sulla base degli episodi di violenza segnalati negli ultimi mesi.

Si tratta peraltro della medesima zona della città nel quale la scorsa settimana è avvenuto (in piazza XX Settembre) l'omicidio del ventiseienne senegalese Mamadou Sangare, con il principale indiziato del delitto (un uomo di ventiseienne guineano) arrestato qualche giorno fa.