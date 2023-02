"Ho sperato fosse viva. Lui deve pagare". Il dolore del papà di Yana

" Ho pensato, forse contro ogni logica possibile, contro ogni parere, contro tutto e tutti, a Yana ancora viva... ". Non si dà pace Oleksandr Malayko, 45 anni, il papà di Yana. Ieri pomeriggio, i carabinieri e un gruppo di volontari hanno trovato il corpo senza vita della 23enne ucraina, scomparsa da Castiglione delle Stiviere la sera del 20 gennaio, nascosto tra i rovi in un campo al confine tra Mantova e Brescia. Il presunto assassino, Dumitru Stratan, ex fidanzato della giovane, si trova in carcere con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere. " Che paghi con la massima pena possibile ", dice il 45enne nel corso di un'intervista al Corriere.it.

La relazione tra Yana e l'ex fidanzato

Yana e Dumitru Stratan si erano lasciati da pochi settimane, dopo una relazione lunga e burrascosa. Lo scorso dicembre, la ragazza si era confidata con il papà: " Mi aveva informato, era la fine di dicembre, che la sua relazione stava terminando. - racconta Oleksandr Malayako - Yana aveva dato del tempo a Dumitru affinché cambiasse, ma lui non era cambiato per nulla. Non faticava, dormiva e basta, beveva e basta, usciva con gli amici e rientrava all’alba sempre ubriaco... ". Poi continua: " Ero convinto che quella storia si sarebbe conclusa... Dai racconti che avevo ascoltato, quel ragazzo non mi piaceva, ma appunto era ormai una storia del passato. Avevo domandato a Yana se c’erano state delle violenze, se c’erano stati dei comportamenti persecutori, ma cambiava presto discorso, anche per non farmi preoccupare, per proteggermi ".

Il ricordo

Yana era figlia unica: una ragazza perbene, dedita al lavoro e agli affetti. " Le ho trasmesso i valori veri, ovvero il rispetto delle regole e del prossimo, il culto del lavoro, il ringraziamento a Dio per le mille fortune di ogni giorno. - ricorda il 45enne - E insieme a tutto questo, la decisione, la capacità di difendersi dinanzi ai pericoli ". Da qualche anno, si era trasferita a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, città in cui aveva intenzione di mettere radici. "S i trovava bene: accolta, aiutata dalla gente del posto. - prosegue Oleksandr Malayko - Con fatica, qualche soldo da quando sono in Italia l’ho messo da parte: così avevamo individuato una casa da comprare, c’erano stati i primi incontri, le carte erano a posto, Yana era pronta a costruirsi la sua esistenza. Anche a farsi una famiglia: quand’è nata, io avevo 22 anni ".

Le ricerche

Fino all'ultimo, il papà di Yana ha sperato di poter riabbracciare sua figlia. Nei giorni scorsi, aveva rivolto un appello al presunto assassino: " Speravo che rivelasse, almeno, il punto del nascondiglio. Almeno quello . - ripete - Per darmi la possibilità di rivedere mia figlia, e se davvero era morta, di avere un corpo da piangere ". Anche lui, come molti altri conoscenti della 23enne, hanno partecipato alle ricerche. " Forse, mi dicevo il giorno e la notte, quel ragazzo l’avrà nascosta da qualche parte... - ricorda il 45enne - Forse, mi ripetevo mentre camminavo nei campi e nei boschi insieme alle persone che la cercavano, adesso quel ragazzo si decide a dirci dove l’ha messa, magari in un capanno, magari in una cascina abbandonata, magari in una casa vuota, e noi andiamo a liberarla. Abbiamo percorso chilometri, in quelle campagne. Chilometri, le giuro ".

Il delitto