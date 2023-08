Aveva lasciato il lavoro per curare l'anziana madre: chi era Iris, la 61enne massacrata dal nigeriano a Rovereto

Un caschetto biondo e occhi azzurri, sempre vestita alla moda. Iris Setti, la 61enne uccisa nel parco Nikolajevka del quartiere Santa Maria a Rovereto (Trento) da Chukwuka Nweke, il 37enne di origini nigeriane senza fissa dimora, era " una donna eccezionale ". È così che la ricordano amici e conoscenti l'indomani del truce omicidio, l'ennesimo di queste calde settimane estive. Un " delitto barbaro ", come lo ha definito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi facendo da eco alle parole del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che ha chiesto di capire " come mai un delinquente fosse ancora a piede libero ".

Chi era Iris Setti

Una donna schiva, riservata e molto garbata. " Iris era una di quelle persone che non amava dare confidenza a nessuno ma che, una volta diventati amici, ti apriva il cuore e si metteva a disposizione ", racconta al Corriere della Sera il vicino di casa, Paolo Falceri. Sessantunto anni compiuti poche settimane fa, un fisico atletico e un'aria giovanile. Iris amava tenersi in forma e vestirsi in modo elegante. Impiegata presso il Banco di Rovereto, due anni fa aveva deciso di andare in pensione per accudire l'anziana madre, Carla. " È stata la segretaria. - ricorda Luca Filagrana, direttore della filiale - Era una collaboratrice onesta, retta e affidabile. Chiedeva solo un giorno di ferie per il suo compleanno. Lo faceva per la madre. Diceva che per darla alla luce la madre aveva sofferto e per quello le dedicava la giornata. Sapevo che per il suo compleanno portava la madre a rinnovare il guardaroba, dal parrucchiere e al ristorante. I rapporti con lei erano basati sulla massima correttezza. Le piaceva anche ridere e scherzare, ma sempre con eleganza ".

L'amore per l'anziana madre

Iris non era sposata né aveva figli. " Parlava con pochi - aggiunge il vicino di casa, Paolo - Con me condivideva la passione per i cani e per questo avevamo confidenza. Ma lei era una persona che amava la solitudine, le piaceva stare da sola. Lo diceva sempre. E soprattutto teneva alla sua forma fisica. Per questo ogni sera passeggiava nel parco. Faceva tre giri, non uno di più e non uno di meno ". Sabato sera, durante la sessione di allenamento serale, Iris è stata brutalmente aggredita da Chukwuka Nweke: il nigeriano non le ha dato scampo, colpendola con un sasso fino alla morte. La madre della 61enne, che abita a poca distanza dal parco, ha sentito le sirene dell'ambulanza senza sapere che si trattasse della figlia. " Iris aveva con sé sempre un marsupio, il portaocchiali, il cellullare e un anello al dito . - raccontano i vicini di casa dell'anziana donna - Per la madre spesso lasciava la sua casa e si trasferiva qui. Per questo la conoscevamo ".

"Quel corpo era irriconoscibile"