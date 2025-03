Donna uccisa a Spoleto, ipotesi femminicidio. Il marito: "Ho ucciso mia moglie"

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo caso di femminicidio sembra delinearsi a Spoleto, in provincia di Perugia. Ancora la dinamica è da accertare, ma per il momento le informazioni a disposizione riguardano l'uccisione di una donna di 36 anni, ritrovata morta in casa. Al ritrovamento del corpo hanno contribuito le parole del marito, che è stato trovato sul ponte dei Torri in stato di agitazione e in procinto di compiere un gesto estremo. A chi lo ha avvicinato ha detto: "Ho ucciso mia moglie". A quanto risulta dalle prime informazioni, l'uomo avrebbe anche chiamato la ex confessando l'omicidio.

Gli investigatori si sono quindi recati all'abitazione, in una via centrale della cittadina umbra, con l'aiuto dei Vigili del fuoco, scoprendo il corpo. In casa dei coniugi è intervenuto il magistrato di turno e sono in corso i rilievi da parte della Scientifica e degli agenti della Squadra mobile. Sul posto è presente anche il medico legale. Il 47enne è stato accompagnato al commissariato di polizia per essere interrogato. Sono in corso gli approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Nell'ambito delle indagini - scrive l'Ansa - era stata compiuta anche un'irruzione in una casa a Marzocca di Senigallia (Ancona) dove in precedenza abitava la donna insieme al marito, agente di commercio, sul quale si concentrano ora i sospetti.

A far scattare l'accesso nell'abitazione di Marzocca, trovata vuota, una telefonata al 112 dalla Sardegna da parte dell'ex moglie dell'uomo: aveva segnalato che l'ex marito aveva ucciso l'attuale compagna, fornendone generalità e indirizzo. I militari di Senigallia non hanno però trovato nessuno nella casa dove alcuni vicini avevano visto l'uomo, per l'ultima volta, circa una settimana fa.