Lo sbarco in Arabia, poi più nulla: è giallo sulla hostess Ilaria De Rosa

È giallo sulla scomparsa di Ilaria De Rosa, hostess trevigiana residente a Resana, impiegata per la compagnia aerea lituana Avion Express: la 23enne risulta scomparsa dal 4 maggio. È stata vista per l’ultima volta a Jeddah, in Arabia Saudita, una meta che aveva percorso spesso per lavoro, e dove stava soggiornando allo Spectrum Residence Sultan. Qui le telecamere di sorveglianza l’hanno inquadrata mentre si allontanava in auto con alcuni uomini, in apparenza senza costrizioni, e attualmente risulta detenuta in un carcere arabo. Non si conosce né l'identità degli uomini né il perché la hostess possa essere stata tratta in arresto. In allarme tutta Italia, dalle amiche che da settimane le scrivono dei messaggi che non hanno risposta - anche perché lo smartphone risulta spento - ai genitori che hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri di Castelfranco Veneto, fino ad alcuni parlamentari trevigiani, che stanno facendo da tramite con la Farnesina per il rientro in patria della giovane hostess.

Ilaria De Rosa ha studiato allo United World College nei Paesi Bassi, parla fluentemente 4 lingue e pare sia molto brava nel suo mestiere, tra l’altro precedentemente ha lavorato in Germania con la compagnia Neos. Un suo superiore ha allertato la famiglia, non ricevendo notizie dalla hostess appunto dai primi giorni di maggio: sono stati appunto i genitori, abituati a sentirla ogni giorno, a scoprire alla fine che la figlia fosse detenuta in un carcere arabo.

Non si conoscono le accuse contro De Rosa, c’è chi ipotizza, a seguito di un controllo delle autorità arabe dopo lo sbarco all’aeroporto, una questione di droga, un reato che in Arabia prevede pene aspre e severe, ma c’è chi ritiene più probabile che si tratti di un grosso equivoco, dato che la giovane hostess conosce bene l’Arabia Saudita in generale, per via del suo mestiere, e la metropoli di Jeddah in particolare, dove ha soggiornato varie volte tra una tratta e l’altra.