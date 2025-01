Uccide la compagna col fucile, poi si toglie la vita: il dramma dell'85enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Terribile episodio nella serata di oggi – martedì 14 gennaio – a Rivoli (Torino). Un uomo di 85 anni ha infatti ucciso la propria compagna con il suo fucile, per poi rivolgere l'arma contro se stesso e togliersi la vita. L'allarme, stando alle prime indiscrezioni, è scattato intorno alle ore 18.00 e sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione locale.

Secondo quanto riferito, la coppia conviveva da anni in un'abitazione di via Po, al numero 8, alle porte di Torino. Fino ad oggi non erano mai stati denunciati problemi di sorta. Lui, italiano di 85 anni, era pensionato da tempo. Lei, una 57enne di origini romene, conviveva col compagno, occupandosi di lui.

L'età anagrafica fra i due era notevole, ma erano entrambi incensurati e non erano emersi dissapori o problemi nella coppia fino ad ora. Sembra che non fossero sposati, ma che convivessero ormai da anni.

Stasera deve essere accaduto qualcosa che ha fatto scattare l'85enne. L'anziano, legalmente in possesso di un fucile, ha aperto il fuoco contro la donna. Poi, in un secondo momento, si è sparato a morte. Non è stato possibile fare nulla per salvarli.

Dopo l'allarme sono arrivati i soccorsi, seguiti dai carabinieri della compagnia di Rivoli e dai

colleghi del Nucleo investigativo di Torino. Starà ai militari fare luce su quanto accaduto e ricostruire ledella vicenda. Tutto fa pensare a un triste caso di