Due anziane rapinate in un quarto d'ora: il "record" dello straniero

Due anziane aggredite e rapinate in poco più di un quarto d'ora, prima di essere individuato dalle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda che arriva dalla Toscana è un uomo di 27 anni originario del Marocco, pregiudicato e senza fissa dimora, finito in manette con l'accusa di rapina. Stando a quanto riportato dalla stampa toscana, i fatti in questione si sono svolti nelle scorse ore nei pressi della stazione ferroviaria di Pistoia. La prima ad esser stata rapinata, in ordine cronologico, sarebbe stata una donna di 80 anni che procedeva in bicicletta per le vie del centro storico della città toscana: lo straniero l'avrebbe fatta cadere dalla bici, avventandosi poi su di lei. Le avrebbe strappato le due collane d'oro e gli orecchini che portava, oltre alla borsa, e si sarebbe quindi dato alla fuga.

E a circa venti minuti dal primo atto predatorio, il ventisettenne avrebbe rapinato un'altra anziana secondo modalità più o meno analoghe: nel suo mirino sarebbe finito in quel caso una signora di 75 anni, alla quale si sarebbe avvicinato con una scusa. E a quel punto, le avrebbe preso con la forza la catenina d'oro che portava al collo, l'avrebbe strattonata e gettata sul marciapiede e sarebbe poi fuggito con il bottino verso la stazione. Entrambe le persone aggredite e rapinate si sono quindi rivolte alle forze dell'ordine, fornendo un identikit del rapinatore e sollecitando un intervento sul posto. Ancor prima dell'arrivo dei poliziotti, a rintracciare indirettamente il nordafricano è stata la polizia ferroviaria, fermandolo per un controllo di routine. Al momento del controllo del soggetto, il personale operante ha notato una protuberanza a livello dell’addome, circostanza indicativa del fatto che lo straniero stava tentando di occultare un oggetto sotto la felpa. Nel verificare, gli operatori hanno rinvenuto una borsa da donna.

Ed è stato a quel punto che il ventisettenne straniero, dopo essere riuscito a divincolarsi, sarebbe riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce. Una corsa che non è tuttavia durata a lungo, visto che nel frattempo è intervenuta anche la polizia. E la ricerca congiunta ha dato esito positivo nel giro di poco tempo: il giovane è stato rintracciato, condotto in questura e sottoposto a perquisizione, nel corso della quale è stata rinvenuta anche la collana in oro rubata alla seconda vittima. I successivi accertamenti avrebbero poi accertato come l'uomo avesse alle spalle alcuni precedenti. Al termine degli adempimenti di rito, il giovane straniero è stato arrestato nella quasi flagranza del reato di rapina e trasferito in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.