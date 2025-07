Eredita la villetta dove la sorella è stata uccisa. La trova occupata e venduta ad altri

Dopo l’orrore la beffa. Quella di non poter recuperare foto e ricordi, oppure dire una preghiera nel luogo in cui hanno trovato la morte la sorella e la nipote. Un gruppo di fratelli, dopo aver ereditato la casa della sorella morta in circostanze misteriose, ha scoperto che lì una donna aveva fissato la sua residenza. Non solo: ora l’avrebbe venduta.

La vicenda di Lorenzo Grande arriva da Castel Volturno, in provincia di Caserta: l’uomo si era rivolto nel 2012 a “Chi l’ha visto?” per la scomparsa della sorella Elisabetta Grande e della nipote Maria Belmonte. I corpi delle due donne sono state trovate in un’intercapedine della villetta in cui vivevano con Domenico Belmonte, ex direttore sanitario del carcere di Poggioreale, marito dell’una e padre dell’altro. Domenico Belmonte, che negli anni in cui le due donne risultavano scomparse affermava fossero missionarie in Africa da tempo, è morto nel 2017, evento che ha portato all’interruzione del processo per duplice omicidio a suo carico. Ma ora si è ben oltre l’iter giudiziario, dato che il reato è considerato estinto con il decesso dell’imputato.

Sono passati anni e un giorno Lorenzo Grande, che con i fratelli ha ereditato la villetta di Castel Volturno che è stata per anni la “tomba” della sorella Elisabetta, ha scoperto che una donna si sarebbe impadronita, cambiando i lucchetti e fissando lì la propria residenza. “ Se è possibile che abbia la residenza qui ”, è sbottato l’erede ai microfoni di “Chi l’ha visto?”.

La villetta non è infatti abitabile: non solo manca la luce, mancano perfino porte e finestre. Nel tempo sarebbe stata oggetto di diversi furti: in primis i gioielli delle due donne, per cui le forze dell’ordine hanno anche effettuato un arresto, poi diverse suppellettili, tra cui un televisore e perfino un tostapane. “ L’hanno usata come bancomat ”, è lo sfogo di Lorenzo Grande.

Il quale ha chiesto aiuto alla trasmissione di Rai 3: “ Dice - spiega riferendosi alla donna che avrebbe risieduto nella villetta in successione - che sono 20 anni che abita qui. Ha venduto perché diceva di avere l’usucapione. Ma se da 20 anni abita qua, conviveva con Belmonte ”. Poi aggiunge mesto: “ C’era la vita di una famiglia. Volevo rientrare qui per portare un fiore, con un prete per una preghiera ”.

Secondo i vicini di casa nessuno avrebbe abitato mai in quella casa, dal giorno della scoperta dei corpi di Elisabetta Grande e Maria Belmonte.

Molti hanno paura. Noi del Sud abbiamo queste forme di superstizione

Uno di loro, sbigottito, afferma che se comprasse la villetta la abbatterebbe, anche perché in questo modo non è fruibile: “”. Intanto ipromettono che faranno chiarezza nella vicenda.