"Ecco dove siamo stati". Parlano gli sposi scomparsi a Napoli

Tutto è bene quel che finisce bene scriveva il Bardo. E il ritorno a casa di due scomparsi rappresenta sempre un sollievo per i loro famigliari. Ma ora gli scomparsi devono affrontare un’indagine. Si tratta dei due sposini di Frattamaggiore, Pietro e Maria, che sembravano essere spariti nel nulla il 29 ottobre, a pochi giorni dalle nozze, per poi fare rientro a casa il 3 novembre.

I due si erano allontanati da casa, dicendo alla nonna dei propri figli, alla quale avevano consegnato le chiavi per non perderle, che sarebbero stati assenti al massimo un paio d’ore, a causa di una commissione da fare. Poi la scomparsa e l’attivazione delle ricerche in tutto lo Stivale.

Tutta l’Italia li ha cercati, si è mosso sulle condivisioni social anche don Maurizio Patriciello. Ma l’indagine al momento non è per procurato allarme, bensì per abbandono di minori, ovvero i figli che, all’allontanamento della coppia, si trovavano a casa della nonna.

“ Avevamo appuntamento per avere una casa. Mio marito ha detto: andiamo a fare una passeggiata a Napoli ”, ha esordito Maria in collegamento con “Chi l’ha visto?”. La donna ha spiegato che il marito l’avrebbe rassicurata: la nonna sarebbe stata al corrente di tutto. D’altra parte Pietro ha spiegato al pubblico di Rai 3 di essersi sposati in fretta e di non aver previsto un viaggio di nozze, cosa che avrebbe causato molta tristezza a Maria.

Infatti, dopo essere giunti da Frattamaggiore al capoluogo campano in treno, lui le avrebbe proposto un viaggio: “ Da Napoli lui mi fa: vogliamo stare due o tre giorni fuori? ”, ha raccontato Maria, aggiungendo le rassicurazioni di Pietro sugli avvisi ai famigliari. Da qui una lunga passeggiata: prima a Milano - che lei non aveva mai visto - poi a Bologna e infine a Venezia.

Solo nella città di san Marco, in un bar, Maria avrebbe scoperto da una tv accesa che tutta Italia li stesse cercando. Così, dopo una sonora litigata, avrebbero deciso di rientrare immediatamente. Trovando i famigliari sollevati e tuttavia iniziando ad affrontare un’indagine.

