Eleonora Paveri, trovata morta accanto al monopattino. Cosa sappiamo della 18enne

Si chiamava Eleonora Paveri la 18enne morta a Pavia nella notte tra domenica e lunedì a seguito di una caduta dal monopattino elettrico. Le cause del decesso, così come la dinamica dell'accaduto, sono ancora da accertare. Non è escluso che la ragazza sia stata colta da un malore dovuto, forse, al consumo di alcol e fumo. Ad ogni modo, bisognerà attendere l'esito degli esami tossicologici e l'autopsia per fugare ogni dubbio. Intanto l'amica che era con lei, Chiara, 17 anni, ha riportato piccoli traumi e ferite giudicate guaribili in pochi giorni.

Chi era Eleonora Paveri

Figlia di commercianti, Eleonora viveva non distante dal luogo in cui è avvenuto l'incidente. Tutti la conoscevano semplicemente come "Sky", un diminutivo derivante dal suo account di TikTok. I video che condivideva sulla piattaforma social raccontano poco di lei, se non che amasse la musica trap e le serate in compagnia di amici. " Era vivace e simpatica ", ricorda un ragazzo della comitiva a cui la giovane si era aggregata da poco più di un mese. La stessa con cui è uscita anche domenica sera, prima del tragico incidente.

L'incidente e i soccorsi

La chiamata ai soccorsi è arrivata attorno all'1.51. Sono stati alcuni passanti a segnalare l'incidente in via Ottavio Bonomi, alla periferia di Pavia. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto, Eleonora e l'amica erano distese sull'asfalto. Entrambe ancora coscienti, sono state trasportate in codice rosso al San Matteo. Sta di fatto che, qualche minuto prima di approdare in ospedale, il cuore della 18enne si è fermato. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare.

L'ipotesi sul decesso

Eleonora potrebbe aver battuto la testa a seguito della caduta dal monopattino. Anche se gli investigatori sembrano propendere per l'ipotesi del malore, avendo escluso tassativamente l'intervento di un eventuale pirata della strada nella dinamica dell'accaduto. Parlano di un " mancamento " - scrive il Corriere della Sera - anche gli amici della vittima. Sempre loro raccontano che domenica notte, poco prima di si salutarsi, semmai avevano bevuto qualcosa passandosi " una canna ma niente di più ". Dubbi che potrà sciogliere solo l'autopsia.

Il sindaco di Pavia: "Comunità sconvolta"

I genitori di Eleonora si trovavano in Spagna per una vacanza quando si è consumata la tragedia. Hanno percorso 800 chilometri in macchina con un peso enorme sul cuore, devastati dal dolore. Sulla tragedia è intervenuto anche il sindaco di Pavia, Michele Lissia: " Sono profondamente addolorato per quanto accaduto: una famiglia e una comunità sconvolta da un fatto tragico su cui ancora si sta cercando di far luce ".

è fondamentale unirci nel dolore e offrire il nostro sostegno a chi è stato colpito così duramente.

La nostra speranza è che le indagini portino presto chiarezza e giustizia, mentre il nostro cuore rimane vicino a chi soffre

In momenti come questi "- ha detto Lissia a La Presse -".