Esplosione nella centrale idroelettrica di Suviana: operai ustionati, sei i dispersi

Grave incidente alla centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna, dove nel pomeriggio di oggi si è registrata un'esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono alla ricerca di sei dispersi. I feriti sono almeno quattro, soccorsi per il trasporto in ospedale. Ancora sconosciute le cause. Per il momento non si registrano vittime ma le ricerche sono ancora in corso. Il sindaco di Camugnano Marco Masinara, ha riferito che stando alle prime informazioni sarebbe scoppiato " un incendio al piano meno nove, la centrale è tutta sotto il livello del lago a circa 30 metri profondità ". L'esplosione sarebbe avvenuta in un generatore collegato a una turbina.

Anche per questo motivo il bilancio sarebbe ancora provvisorio, con alcuni operai che si troverebbero ancora intrappolati all'interno della centrale in attesa dei soccorsi.